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Украина отложила введение пошлин на российские удобрения

Понедельник, 13 февраля 2017, 20:32

Межведомственная комиссия по международной торговле приняла решение о приостановлении действия антидемпинговых мер в отношении импорта в Украину некоторых азотных удобрений (карбамида и КАС) происхождением из Российской Федерации.

Об этом говорится в пресс-релизе Минэкономразвития.

"Члены МКМТ согласились, что для обеспечения продовольственной безопасности существует настоятельная необходимость принятия мер по диверсификации поставок удобрений в Украину (из Китая, стран Ближнего Востока, США и других)", - отмечается в релизе.

МЭРТ напомнило, что 27 декабря 2016 года МКМТ после длившегося максимально дозволенные 18 месяцев расследования приняла решение о введении антидемпинговых пошлин на импорт указанных видов российских удобрений, которые должны были вступить в силу через 60 дней с момента опубликования решения.

Как указывает ведомство, результаты антидемпингового расследования показали, что импорт российских удобрений в Украину по демпинговым ценам наносит ущерб отечественным производителям химических удобрений.

Однако МКМТ также признала необходимость учитывать текущую ситуацию на рынке - поставки из России покрывают 80-90% всех поставок удобрений в Украине, чтобы предотвратить дефицит и резкий рост цен на удобрения в стране.

Затем 23 января 2017 года Министерство аграрной политики и продовольствия направило в МКМТ обращение о временном приостановлении действия антидемпинговых мер на период весенне-полевых работ.

Одновременно Минагрополитики разработало проект закона о мерах по содействию диверсификации поставок удобрений путем снижения ставок ввозной пошлины на наиболее востребованные виды удобрений, которые сейчас проходит согласование в министерствах и ведомствах.

Напомним, за введение антидемпинговых пошлин на импорт российских удобрений выступал Ostchem бизнесмена Дмитрия Фирташа, который является одним из крупнейших игроков на рынке удобрений Украины.

В свою очередь в Украинской аграрной конфедерации заявили, что Ostchem шантажирует аграриев пытаясь поднять цены на удобрения.

Интерфакс-Украина

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пошлины МЭРТ
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