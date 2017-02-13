OVERTIME: ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ

Чрезвычайное положение на рынке электроэнергии и другие новости - главное за 13 февраля.

Новости про чрезвычайное положение на рынке электроэнергии:

Сегодня главный информационный повод дня связан с тем, что блокирование поставок угля с неподконтрольных Украине территорий Донбасса может повлечь остановки и веерные отключения в сфере электро- и теплоснабжения по всей территории страны.

Утро началось с заявления премьер-министра Владимира Гройсмана, о том, что борьба с контрабандой необходима, однако такая борьба не должна ставить под угрозу электро- и теплоснабжение граждан.

Позже о ЧП начали говорить НЭК "Укрэнерго" и Министерство энергетики, объявив, что по состоянию на утро понедельника общие запасы угля антрацитовой группы на всех ТЭС Украины составляют 842 тысяч тонн.

Также, стало известно, что при введении чрезвычайного положения в энергетике антрацитового угля хватит в Украине на 40 суток.

А Харьковской, Днепропетровской, Киевской, Черниговской, Запорожской, Сумской и Черкасской областям поручено провести штабы по чрезвычайным и техногенных ситуациям.

Коротко о других новостях:

Гривня на межбанке опустилась до 27,36 гривни.

Глава НБУ рассказала, когда ждать транш от МВФ.

В "Укрзализныце" решили, когда будут поднимать тарифы.

ГП "Укрпочта" 1 марта преобразуется в ПАО.

Украина оспорит в ВТО российские ограничения транзита.

Тексты дня:

"Снижение акциза на авто: почему дешевых иномарок больше не стало".

Через полгода с момента снижения акциза ЭП решила выяснить, произошел ли покупательский бум на подержанные иномарки, и довольны ли нововведением украинские автолюбители.

"Шесть мифов об "упрощенке", или Почему нет смысла "охотиться" на "мышей".

Когда под угрозой оказались интересы крупных "акул", в том числе и тех, которые живут в недрах самой ДФС, резко активизировались противники упрощенной системы налогообложения.