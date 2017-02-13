OVERTIME: ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ
Чрезвычайное положение на рынке электроэнергии и другие новости - главное за 13 февраля.
Новости про чрезвычайное положение на рынке электроэнергии:
Сегодня главный информационный повод дня связан с тем, что блокирование поставок угля с неподконтрольных Украине территорий Донбасса может повлечь остановки и веерные отключения в сфере электро- и теплоснабжения по всей территории страны.
Утро началось с заявления премьер-министра Владимира Гройсмана, о том, что борьба с контрабандой необходима, однако такая борьба не должна ставить под угрозу электро- и теплоснабжение граждан.
Позже о ЧП начали говорить НЭК "Укрэнерго" и Министерство энергетики, объявив, что по состоянию на утро понедельника общие запасы угля антрацитовой группы на всех ТЭС Украины составляют 842 тысяч тонн.
Также, стало известно, что при введении чрезвычайного положения в энергетике антрацитового угля хватит в Украине на 40 суток.
А Харьковской, Днепропетровской, Киевской, Черниговской, Запорожской, Сумской и Черкасской областям поручено провести штабы по чрезвычайным и техногенных ситуациям.
Коротко о других новостях:
Гривня на межбанке опустилась до 27,36 гривни.
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В "Укрзализныце" решили, когда будут поднимать тарифы.
ГП "Укрпочта" 1 марта преобразуется в ПАО.
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Тексты дня:
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Через полгода с момента снижения акциза ЭП решила выяснить, произошел ли покупательский бум на подержанные иномарки, и довольны ли нововведением украинские автолюбители.
"Шесть мифов об "упрощенке", или Почему нет смысла "охотиться" на "мышей".
Когда под угрозой оказались интересы крупных "акул", в том числе и тех, которые живут в недрах самой ДФС, резко активизировались противники упрощенной системы налогообложения.
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