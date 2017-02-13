Надзвичайний стан: відключення світла можуть торкнутися 7 областей
Відключення електроенергії через дефіцит вугілля антрацитової групи можуть торкнутися семи областей.
Про це повідомляє прес-служба Кабінету міністрів.
За підсумками засідання антикризового штабу Харківській, Дніпропетровській, Київській, Чернігівській, Запорізькій, Сумській та Черкаській областям доручено провести штаби з надзвичайних і техногенних ситуацій.
"Штаби цих областей мають проаналізувати кризові ситуації, які можуть бути пов’язані з обмеженням енергопостачання", - зазначив віце-прем'єр Геннадій Зубко.
"В першу чергу, щодо забезпечення населення енергопостачанням та теплом. Також розглянути роботу промислових підприємств, які працюють в безупинному режимі з точки зору добових графіків пікових навантажень", - додав Зубко.
Нагадаємо, за підсумками засідання Міненерго було доручено на чергове засідання уряду винести рішення щодо введення надзвичайного стану в енергетиці.
Як відомо, 16 грудня 2016-го бійці добровольчих батальйонів заявили, що якщо протягом семи днів усі українські військовополонені не будуть звільнені терористами, добровольці почнуть тотальну блокаду окупованих територій.
26 грудня добровольці оголосили про блокаду. Колишній в.о. начштабу батальйону "Айдар" Валентин Лихоліт пообіцяв не пропускати метал, вугілля, деревину та промислові партії алкоголю і сигарет.
Одним з організаторів блокади є Анатолій Винорогодський, участь у "блокаді" також беруть народні депутати, зокрема, Семен Семенченко, Володимир Парасюк та Тарас Пастух.
25 січня на знак протесту проти торгівлі з окупантами учасники акції заблокували залізницю на Луганщині між станціями Світланове та Шипілове, через що поліція відкрила кримінальне провадження за ч.1 ст. 279 Кримінального кодексу.
28 січня у "штабі блокади" заявили, що мають намір розширити акцію, а 10 лютого заявили про перекриття залізниці "Ясинувата-Костянтинівка".
Економічна правда
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- пояснил министр.
Поэтому, продолжил он, если эту разницу, которая составляет примерно 1500 грн, умножить на 9000 тонн угля, необходимого Украине, получится 15 млрд гривен
Может и ошибся великий экономист, может ошиблась редакция, подумаешь миллионы и миллиарды. Но если даже убрать нули(так делают в младших кассах) (31-17)*9= 12,6 2,4 миллионов или миллиардов. Как то слишком уж вольно наши министры правилами округления пользуются. Или не умеют или нас за лохов держат
Врать меньше нужно, власть имущим. Конечно, мы не совсем в курсе, что значит формула, Ротердам +,кроме как:
" НКРЭКУ в конце апреля начала применение нового порядка формирования прогнозной оптовой рыночной цены (ОРЦ) на электроэнергию, утвердив ее на второй-четвертый кварталы 2016 года. Порядок предполагает определение цены угля по формуле "стоимость в порту Роттердам (API2) плюс стоимость доставки до Украины". В результате ожидаемый рост прогнозной ОРЦ по итогам 2016 года составит около 13,6%."
Вы знаете больше, просветите плиз. Насалик недавно пытался произвести арифметические действия с умножения 9000 х 1500=
"На сегодняшний день по Ротердаму+ цена бы составляла 3000-3100 грн в зависимости от поставок – была бы это ЮАР, Австралия или Китай – а цена, которая действует сегодня, составляет 1730 грн. Если мы полностью откажемся от неконтролируемой зоны, цена угля будет составлять 3 тысячи гривен", - пояс
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