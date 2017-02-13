Надзвичайний стан: відключення світла можуть торкнутися 7 областей

Відключення електроенергії через дефіцит вугілля антрацитової групи можуть торкнутися семи областей.

Про це повідомляє прес-служба Кабінету міністрів.

За підсумками засідання антикризового штабу Харківській, Дніпропетровській, Київській, Чернігівській, Запорізькій, Сумській та Черкаській областям доручено провести штаби з надзвичайних і техногенних ситуацій.

"Штаби цих областей мають проаналізувати кризові ситуації, які можуть бути пов’язані з обмеженням енергопостачання", - зазначив віце-прем'єр Геннадій Зубко.

"В першу чергу, щодо забезпечення населення енергопостачанням та теплом. Також розглянути роботу промислових підприємств, які працюють в безупинному режимі з точки зору добових графіків пікових навантажень", - додав Зубко.

Нагадаємо, за підсумками засідання Міненерго було доручено на чергове засідання уряду винести рішення щодо введення надзвичайного стану в енергетиці.

Як відомо, 16 грудня 2016-го бійці добровольчих батальйонів заявили, що якщо протягом семи днів усі українські військовополонені не будуть звільнені терористами, добровольці почнуть тотальну блокаду окупованих територій.

26 грудня добровольці оголосили про блокаду. Колишній в.о. начштабу батальйону "Айдар" Валентин Лихоліт пообіцяв не пропускати метал, вугілля, деревину та промислові партії алкоголю і сигарет.

Одним з організаторів блокади є Анатолій Винорогодський, участь у "блокаді" також беруть народні депутати, зокрема, Семен Семенченко, Володимир Парасюк та Тарас Пастух.

25 січня на знак протесту проти торгівлі з окупантами учасники акції заблокували залізницю на Луганщині між станціями Світланове та Шипілове, через що поліція відкрила кримінальне провадження за ч.1 ст. 279 Кримінального кодексу.

28 січня у "штабі блокади" заявили, що мають намір розширити акцію, а 10 лютого заявили про перекриття залізниці "Ясинувата-Костянтинівка".

Економічна правда