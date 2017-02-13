Шість міфів про "спрощенку", або Чому немає сенсу "полювати" на "мишей"
Как и всегда, когда под угрозой оказались интересы крупных "акул", в том числе обитающих в недрах самой ДФС, в последнее время резко активизировались противники упрощенной системы налогообложения (УСН).
Наступление идет по разным направлениям: от "партизанских" акций вроде введения обязательного использования кассовых аппаратов (РРО) при продаже "сложной техники" — якобы, в целях заботы о потребителе; и до попытки включить обязательство по убийству упрощенки в меморандум с МВФ.
Поэтому нелишним будет в очередной раз напомнить о том, почему все это — преимущественно происки врагов малого бизнеса и либеральной налоговой реформы, а вовсе не забота об интересах общества.
И особенно опасна такая деятельность на данном этапе развития событий в нашей стране, когда, согласно прогнозу Александра Пасхавера, обостряется борьба между "олигархическим классом" и "постиндустриальным средним классом", который противостоит ему в Революции Достоинства. Периодически оживляющаяся потасовка вокруг УСН и есть один из элементов этого противостояния.
Самое печальное, что на этом участке борьбы представители среднего класса — "квалифицированные специалисты" и "предприниматели", плечом к плечу стоявшие на Майдане, и вместе составлявшие по крайней мере половину его участников, часто оказываются по разные стороны баррикады. Вместо того, чтобы вместе бороться за либеральную налоговую реформу, которая сблизила бы общую систему налогообложения с упрощенной, средний бизнес вспоминает о своей конкуренции с малым, и лоббирует отмену или урезание УСН — "чтобы всем стало одинаково плохо".
Представители "белого" среднего класса — преимущественно, работники крупных компаний, с приличными и, разумеется, "белыми" окладами, социальными пакетами и этическими кодексами — набрасываются на мелких предпринимателей. Мол, "налогов не платят, торгуют контрабандой, и дают взятки".
При этом некоторые доходят до того, что и вообще презирают "барыг" как класс, даже не догадываясь, что тем самым проявляют свои худшие совковые предрассудки. Впрочем, это не случайно, поскольку именно на мифах и предрассудках строят свою стратегию противники УСН.
Мы выделили шесть самых распространенных вредоносных мифов, которыми оперируют оппоненты, и аргументировано объяснили, почему они заблуждаются. Нажмите на текст заинтересовавшего вас мифа, чтобы получить развернутое описание.
Действительно, как кажется на первый взгляд, "предприниматель делает бизнес, а платит сущие копейки".
Ну, то есть, едет себе, понимаешь, такой благополучный, в меру упитанный человек, на приличной "тачке" и со "штукой баксов" в кармане, а иначе, что же это за бизнес, и зачем им заниматься? В бюджет, небось, заплатил меньше, чем учительница со своей зарплаты.
На самом же деле, обороты абсолютного большинства ФОПов, могут вызывать у "настоящего" бизнесмена разве что жалость, если не смех. И вовсе не потому, что они остальное скрывают: на 1-2 группе скрывать нет смысла, если, конечно, оборот в пределах дозволенного; а на третьей – куда проще показать реальную цифру и заплатить 5%, чем занижать и рисковать.
Исключения, конечно, как всегда на виду, особенно в крупных городах, но как правило — это "бизнес для выживания", от невозможности найти приличную работу, или же подработки к основной зарплате. И, в полном соответствии с теорией Нобелевского лауреата Роберта Лукаса, средний доход (чистый) таких предпринимателей примерно соответствует средней зарплате в соответствующей местности.
Соответственно, налоговая нагрузка на него хотя и несколько меньше, чем на зарплату, что вполне оправдано, ведь предприниматель создал себе рабочее место сам и несет все риски, но все равно весьма чувствительная.
А вот идея о том, что если отменить "упрощенку", то все или почти все перейдут на общую систему, и бюджет от этого выиграет (в докладе миссии МВФ насчитали аж 17 млрд грн) — глубоко ошибочна.
Во-первых, гипотеза о том, что единоналожники платят меньше, не подтверждается фактами: по данным ДФС и те, и другие, в среднем вносят в бюджет примерно одинаково; и опрос, проведенный программой USAID ЛЕВ тоже не выявил статистически значимых различий в налоговой нагрузке. То есть, сам посыл, из которого исходят уважаемые коллеги, в том числе МВФ — ложная.
Во-вторых, одна из ролей УСН, не только в Украине, но и во всем мире — это компромиссная детенизация: на самом деле, основной альтернативой относительно небольшому и, главное, простому налогу является не сложная и глубоко коррупционная общая система, а работа в полной "тени".
Поэтому, именно благодаря упрощенной системе, доля собственно неофициального, незарегистрированного, сектора, в Украине невелика по сравнению с большинством стран с сопоставимым доходом на душу населения и качеством государственного управления. Но от полностью теневого бизнеса поступлений в бюджет вообще никаких, не говоря уже о прочих проблемах, которые куда хуже, чем при нынешней ситуации.
В этом смысле, борцы с теневой экономикой через отмену "упрощенки" действуют по принципу известного анекдота: "выключить чайник из розетки, вылить воду, и задача сведена к предыдущей".
Более того, немалая часть предпринимателей работает на 3 группе с уплатой 5% от оборота при том, что чисто экономически им это невыгодно. Например, в торговле наценка обычно не превышает 30%, из которых половина, если не больше, уходит на разного рода затраты. Налог на прибыль от оставшейся половины составил бы 2,4%, т.е. вдвое меньше единого!
И даже на учете такие фирмы не могут особенно сэкономить, поскольку при обороте близком к 5 млн грн в год без него уже трудно обойтись. Но если прибавить "коррупционный налог" и прочие подобные издержки, неизбежные на общей системе, то выгоднее, оказывается, переплачивать в бюджет.
Если такие фирмы насильно выпихнуть на общую систему, то доходы вырастут только у налоговиков, но никак не у бюджета. То же самое касается очень многочисленных самых мелких предпринимателей на 1-2 группах: налоговая нагрузка для них больше, чем была бы на общей системе (отсюда и примерный паритет по средним поступлениям, о котором говорилось выше), но они выбирают "упрощенку", поскольку иначе пришлось бы вести бухгалтерию, а это само по себе запретительно дорого, и, к тому же, чревато проверками, придирками и штрафами.
Бюджет действительно теряет в двух случаях: когда обороты бизнеса подбираются к верхнему порогу 2 группы или превышают их, а предприниматель не спешит переходить на 3 группу и, особенно, когда с использованием упрощенной системы строят свои схемы налоговой оптимизации крупные фирмы.
Вот это, последнее — безусловно, зло, но его нужно рассматривать не как злоупотребления собственно "единщиков", а в ряду других, конкурирующих, способов уклонения и минимизации, применяемых средним и крупным бизнесом. Впрочем, об этом стоит поговорить отдельно.
Схемы по минимизации или уклонению от налогов с использованием УСН действительно существуют, весьма распространены в некоторых отраслях, и, что хуже всего, очень заметны в повседневной жизни.
Однако при ближайшем рассмотрении оказывается, что в силу своей близости к поверхностным наблюдателям они просто заслоняют собой настоящие, действительно огромные, "горы".
УСН напрасно называют "внутренним оффшором": на оптимизации с помощью настоящих оффшоров бюджет теряет на порядок больше, и еще примерно столько же — на различных вариантах "налоговых ям" ("скруток", "обналов", отбеливания контрабанды). Поэтому, желая действительно закрыть "дыры", начинать нужно с крупных.
На самом же деле, в экономике Украины просто уникально доминируют крупные и гигантские предприятия, а весь оборот УСН составляет около 7% от оборота сектора предприятий, то есть, упрощенцы и все остальные соотносятся между собой по реальному весу примерно как кот и человек.
И, к тому же, крупные предприятия в большинстве своем принадлежат "олигархам", и, в отличие от развитых стран, они не прозрачны. В оффшоры они вывозят около 10% от ВВП страны ежегодно, и, на всякий случай, накопили триллион убытков — преимущественно в виде обязательств перед своими же оффшорными партнерами. Поэтому, какими бы ужасными ни были проделки "кота", до масштабов "человека" ему далеко.
С другой стороны, количество ФОПов, вовлеченных в злоупотребления крупных фирм тоже относительно невелико. Фирмы, использующие псевдо-предпринимателей, заинтересованы минимизировать их количество, соответственно, проводить через каждого из них максимально возможные обороты.
Поэтому, даже если правда, что существенная часть оборотов УСН связана с такими злоупотреблениями, подавляющее большинство ее участников никакого отношения к ним не имеют.
Например, часто можно слышать, что, якобы, третья группа УСН — это, главным образом, способ уйти от непомерных налогов на зарплату. Ну и, соответственно, именно так все, мол, и уклоняются. На самом деле, в 2014 году потенциально помогать выводить деньги из более крупного бизнеса могли только около 32 тысяч из 413 тысяч ФОП третьей группы (меньше 8%), на общую сумму в 26,3 млрд грн. (подчеркнем еще раз — это самая завышенная оценка, какая только возможна: как если бы все, кто потенциально может нарушать — действительно нарушали).
При этом общий объем зарплат "в конвертах" был как минимум вдесятеро больше. И это неудивительно, учитывая, что при оптимизации через ФОП предприятие выплачивает все остальные налоги (особенн— НДС) в полном объеме. А если вместо этого используется "конверт", то бюджет недополучает и их.
В то же время, нужно принимать во внимание, что когда третью группу используют для того, чтобы сэкономить на оплате высокоинтеллектуального труда, тех же программистов, то это имеет и светлую сторону: помогает удерживать в Украине кадры, многие из которых иначе эмигрировали бы туда, где жить комфортнее и безопаснее.
Увы, даже низкий налог не останавливает утечку мозгов, но без него было бы еще хуже — это как раз тот случай, когда "справедливостью" стоит пожертвовать ради будущего.
А вот и нет: существует статистический метод, который позволяет оценить количественно аномалий, и он показывает, что, по крайней мере в 2013-2014 годах количество потенциальных нарушителей вряд ли превышало 28,6% или 5,6% от общего числа ФОП 2 группы, при этом на других группах такого рода нарушений практически не было.
Это немало в абсолютных величинах, вполне достаточно, чтобы нарушители встречались "на каждом шагу", но составляет каплю в море законопослушных предпринимателей.
Общий объем превышения исследователи оценили в 13,2 млрд грн — опять же, совсем немало, но всего лишь 5% от общего оборота УСН. Даже если эти цифры несколько занижены (это маловероятно, учитывая, что автор этой части исследования силился доказать вредность "упрощенки"), то и тогда говорить о каких-то гигантских объемах не приходится.
Впрочем, действительно крупные объемы вполне могут проходить через полностью "черные" схемы, о которых никто никаких отчетов вообще не сдает — однако УСН тут ни при чем, и от ее сокращения таких станет только больше.
"Скруткой" называют схему уклонения, при которой уплаченный, обычно на границе, НДС, при растаможивании продается. То есть, налоговый кредит начисляется другой фирме, якобы за проданные ей товары и услуги, а товар, за который был уплачен этот НДС — реализуется за наличные.
Несомненно, большая часть таких схем действительно использует "упрощенцев". Но большая ли?
Когда-то Каха Бендукидзе начал встречу с нашей группой РПР по налоговой реформе со слов, что первым делом нужно пересажать всех организаторов и крышевателей "налоговых ям", они же "конверт-центры", потому что, по словам покойного гения, "эти люди ничего другого в своей жизни делать не умеют, и они будут все время искать, где бы применить свои навыки".
И действительно: НДС-счета (СЭА НДС) перекрыли возможность просто так топить все налоги в "ямах", но ту же технологию, слегка ее видоизменив, научились использовать для "отбеливания" любого товара.
Пугающие воображение цифры "скруточного" НДС, например озвученные Ниной Южаниной 6 млрд грн в месяц, свидетельствуют только о том, что оборот таких схем сопоставим или превышает весь оборот УСН. Следовательно, в них, в основном, задействованы какие-то другие игроки, а именно бывшие "конверты".
Соответственно, если даже обязать всех-всех-всех установить РРО, то выиграют от этого, прежде всего, сами поставщики аппаратов и расходных материалов, а также "конверты", в которые таким образом загонят клиентов. Ну и, конечно, налоговики, которые получат поле для коррупционных проверок.
А кто же проиграет? Миллион честных предпринимателей, а также экономика страны, из которой несколько миллиардов гривень ежегодно будет тратиться впустую на никому не нужные аппараты, расходные материалы, и, главное, учет. Не говоря уже о том, что многим из ФОПов такой аппарат окажется не по карману, даже в варианте смартфона. Увы, далеко не у всех наших сограждан есть деньги на смартфон.
Да и вообще, как показывают международные исследования, того же МВФ, кассовые регистраторы и родственные им устройства совершенно напрасно считают "серебряной пулей" против злоупотреблений в торговле — на самом деле эффект от их внедрения не доказан.
Иными словами, их коллеги и некоторые другие иностранные советники, работающие в Украине, навязывают пациенту дорогое лекарство с тяжелыми побочными последствиями и недоказанной эффективностью.
И все это — вместо реальной борьбы с контрабандой там, где ее проще всего провести: на таможне. Лишнее доказательство подлинных мотивов сторонников всеобщей фискализации расчетов — это их упорное нежелание обсуждать вопрос "перезагрузки" таможни.
А ведь в тех же Грузии и Болгарии, которые часто приводят в пример, убеждая в прелестях фискализации, эту государственную структуру передавали в стороннее управление, и этот опыт был куда удачнее, чем с кассовыми аппаратами.
Это отчасти правда, поскольку против УСН действительно выступают многие иностранные советники, ссылаясь при этом на "европейский опыт". Однако это далеко не вся правда.
Во-первых, различного рода упрощенные режимы для микробизнеса существуют едва ли не во всем мире. Возможно, Украина в этом деле действительно чемпион, но никто еще не доказал, что это плохо.
Во-вторых, иностранные советники есть разные. Иногда группы экспертов МВФ, которые под диктовку бывшего замминистра финансов Елены Макеевой пишут отчет, причем не советуясь ни с кем больше, и повторяют грубейшие ошибки своих визави из Минфина.
Чего стоит хотя бы расчет фискального эффекта от снижения ЕСВ без учета того факта, что почти 30% этого налога бюджет платит сам себе – за работников бюджетной сферы.
Но есть вполне разумные люди, которые способны услышать аргументы и изменить свою точку зрения. Во всяком случае, в меморандум МВФ каждый раз записывают какие-нибудь обещания насчет купирования упрощенки. Их еще ни разу не выполнили, и не было случая, чтобы именно это послужило причиной отказа в очередном транше.
Вот продление моратория на продажу земли, отказ повышать пенсионный возраст, или ничем не обоснованное и не просчитанное повышение минимальной зарплаты — да. А реальный масштаб проблем с упрощенной системой в сравнении с настоящими патологиями нашей экономики в МВФ, видимо, понимают.
В-третьих, и это самое главное, в меморандуме отображается политика правительства. Кредитору, по большому счету, все равно, как оно собирается действовать, чтобы выдержать установленные параметры макроэкономической политики, которые действительно критично волнуют Фонд.
Но очень часто правительства используют обязательства перед ним, взятые по их же инициативе, в качестве оправдания для непопулярных реформ, а МВФ охотно берет на себя роль "козла отпущения", поскольку ему политическая популярность ни к чему. К сожалению, при этом он не умеет, и не особо желает, вникать в подноготную предложений правительства, если только они кажутся экспертам разумными. А зря.
Ведь на самом деле, предложения по убийству "упрощенки" подают или радостно подхватывают именно наши, местные защитники действующей, насквозь коррумпированной, налоговой системы. Для них — это отвлекающий маневр, который противники реформы используют, чтобы решить сразу несколько задач.
- Хотят отвлечь внимание от главных инструментов уклонения от налогов (оффшоров и "налоговый ям" в разных реинкарнациях.
- Расширить поле проверок, а значит и коррупции, для налоговой — на замену тем коррупционным возможностям, которые последовательно убирает реформа.
- Воспрепятствовать подлинной реформе, "перезагрузке" ДФС, ибо "а кто же будет проверять?"
- Внести расколы — между "белым" и "серым" средним классом, как описано выше; между малым и средним бизнесом; между наемными работниками, и теми, кто создал рабочие места, или хотя бы сам себя обеспечил работой.
- Поставить телегу впереди паровоза, чтобы заблокировать его: начать с самого болезненного для общества элемента реформы с тем, чтобы она застопорилась на этом этапе и никогда не дошла до действительно серьезных вещей. "Вы хотите налоговой реформы? Хорошо, начнем с упрощенки! Ах, вы уже не хотите реформы? Ну, как хотите".
- Пролоббировать свои узкогрупповые интересы: "втюхать" миллион кассовых аппаратов, схемы по "доению" их пользователей через плату за эквайринг. И уничтожить конкурентов, чтобы создать наконец-то полноценный картель.
В результате всего этого - загнать бизнес под разного рода "крыши", увеличить оборот "конвертов" и полной "тени", которая исправно платит, только не в бюджет.
Представьте себе прогнившее здание, которое, конечно, нужно разбирать, но любой, кто мало-мальски понимает в этом деле, скажет вам, что делать это нужно строго сверху вниз.
А человек с благими намерениями приходит, смотрит на него, и говорит: "Ну что ж, подъемного крана у меня нет, до верха я не доберусь, а вот тут прямо передо мной безобразная прогнившая колонна, дай-ка я ее кувалдой..." Таковы были последние слова покойного. Последовательность действий иногда значит очень много, и это именно тот случай.
С фискальной и управленческой точки зрения, действует "принцип Парето": 20% усилий приносят 80% результата. Если цель охотника — добыть мясо, то есть смысл начинать с крупной дичи, конечно, имея соответствующее вооружение и смелость. Даже если суммарная масса мышей в том же поле больше — а у нас она, как было упомянуто выше, куда меньше.
Более того, перекрывая крупные схемы, и одновременно борясь за экономию бюджета, можно и нужно снижать налоги на доходы, а это само по себе будет выводить из "тени" и "серой" зоны малый бизнес, да и привлекательность УСН тоже будет снижаться.
С политико-экономической точки зрения, реформировать правила для крупных игроков, располагающих концентрированными ресурсами, нужно быстро, чтобы они не успели организовать противодействие. Тем более, как правило, одна из целей таких реформ — это радикально изменить поведение организаций, например, заставить предприятия конкурировать за потребителя, а не за государственные подачки.
И при этом действует Дарвиновский конкурентный отбор: если кто не готов перестраиваться, то он должен уступить место руководителя организации, а если у этой организации недостаточно гибкости, то она гибнет (что не означает гибели людей).
В отличие от этого, реформы, которые затрагивают широкие массы, нужно, наоборот, делать, по возможности, постепенно, чтобы дать время приспособиться, ведь это живые люди, и они селекции не подлежат, зато могут взбунтоваться, если передавить.
С социально-политической точки зрения, элита должна вначале собственным примером заслужить право "наводить порядок". Законность распространяется сверху вниз, и никак иначе: попытка "верхов" заставить "низы" жить по закону, оставаясь выше его — ведет прямиком к революции, тем более, в такой стране, как Украина, тем более сейчас.
И, тем более, что любая попытка такого рода будет использована, и уже активно используется врагами нашей страны, для дестабилизации. Так что благие намерения очень даже запросто могут обернуться подлинным адом.
И, наконец, с точки зрения стратегии и тактики реформ, выскочить на более высокий уровень, не собрав необходимый инструментарий — значит с треском проиграть всю игру. Или, если продолжить аналогию с алгоритмом заваривания чая, нельзя включать чайник, не налив в него воду.
В данном случае, ни о каком массированном наступлении на многочисленные мелкие злоупотребления не может быть и речи без дееспособной, добросовестной и некоррумпированной налоговой службы. Иначе такое наступление обернется просто массовым рейдерством и коррупцией, без всякого положительного эффекта.
Более того, пока у злоупотребляющих УСН фирм есть альтернатива в виде крышуемых "конвертов", борьба с такими злоупотреблениями контрпродуктивна даже если она окажется удачной: результатом будет только обогащение "конвертов" и их крыш, с соответственным усилением их позиций.
Думаю, не нужно объяснять, что это явление – куда более злокачественное, как, впрочем, и коррупция в ДФС. Поэтому преждевременно начав наступление на массовые мелкие нарушения можно с большой вероятностью получить результат обратный желаемому.