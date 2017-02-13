Шість міфів про "спрощенку", або Чому немає сенсу "полювати" на "мишей"

Действительно, как кажется на первый взгляд, "предприниматель делает бизнес, а платит сущие копейки".

Ну, то есть, едет себе, понимаешь, такой благополучный, в меру упитанный человек, на приличной "тачке" и со "штукой баксов" в кармане, а иначе, что же это за бизнес, и зачем им заниматься? В бюджет, небось, заплатил меньше, чем учительница со своей зарплаты.

На самом же деле, обороты абсолютного большинства ФОПов, могут вызывать у "настоящего" бизнесмена разве что жалость, если не смех. И вовсе не потому, что они остальное скрывают: на 1-2 группе скрывать нет смысла, если, конечно, оборот в пределах дозволенного; а на третьей – куда проще показать реальную цифру и заплатить 5%, чем занижать и рисковать.

Исключения, конечно, как всегда на виду, особенно в крупных городах, но как правило — это "бизнес для выживания", от невозможности найти приличную работу, или же подработки к основной зарплате. И, в полном соответствии с теорией Нобелевского лауреата Роберта Лукаса, средний доход (чистый) таких предпринимателей примерно соответствует средней зарплате в соответствующей местности.

Соответственно, налоговая нагрузка на него хотя и несколько меньше, чем на зарплату, что вполне оправдано, ведь предприниматель создал себе рабочее место сам и несет все риски, но все равно весьма чувствительная.

А вот идея о том, что если отменить "упрощенку", то все или почти все перейдут на общую систему, и бюджет от этого выиграет (в докладе миссии МВФ насчитали аж 17 млрд грн) — глубоко ошибочна.

Во-первых, гипотеза о том, что единоналожники платят меньше, не подтверждается фактами: по данным ДФС и те, и другие, в среднем вносят в бюджет примерно одинаково; и опрос, проведенный программой USAID ЛЕВ тоже не выявил статистически значимых различий в налоговой нагрузке. То есть, сам посыл, из которого исходят уважаемые коллеги, в том числе МВФ — ложная.

Во-вторых, одна из ролей УСН, не только в Украине, но и во всем мире — это компромиссная детенизация: на самом деле, основной альтернативой относительно небольшому и, главное, простому налогу является не сложная и глубоко коррупционная общая система, а работа в полной "тени".

Поэтому, именно благодаря упрощенной системе, доля собственно неофициального, незарегистрированного, сектора, в Украине невелика по сравнению с большинством стран с сопоставимым доходом на душу населения и качеством государственного управления. Но от полностью теневого бизнеса поступлений в бюджет вообще никаких, не говоря уже о прочих проблемах, которые куда хуже, чем при нынешней ситуации.

В этом смысле, борцы с теневой экономикой через отмену "упрощенки" действуют по принципу известного анекдота: "выключить чайник из розетки, вылить воду, и задача сведена к предыдущей".

Более того, немалая часть предпринимателей работает на 3 группе с уплатой 5% от оборота при том, что чисто экономически им это невыгодно. Например, в торговле наценка обычно не превышает 30%, из которых половина, если не больше, уходит на разного рода затраты. Налог на прибыль от оставшейся половины составил бы 2,4%, т.е. вдвое меньше единого!

И даже на учете такие фирмы не могут особенно сэкономить, поскольку при обороте близком к 5 млн грн в год без него уже трудно обойтись. Но если прибавить "коррупционный налог" и прочие подобные издержки, неизбежные на общей системе, то выгоднее, оказывается, переплачивать в бюджет.

Если такие фирмы насильно выпихнуть на общую систему, то доходы вырастут только у налоговиков, но никак не у бюджета. То же самое касается очень многочисленных самых мелких предпринимателей на 1-2 группах: налоговая нагрузка для них больше, чем была бы на общей системе (отсюда и примерный паритет по средним поступлениям, о котором говорилось выше), но они выбирают "упрощенку", поскольку иначе пришлось бы вести бухгалтерию, а это само по себе запретительно дорого, и, к тому же, чревато проверками, придирками и штрафами.

Бюджет действительно теряет в двух случаях: когда обороты бизнеса подбираются к верхнему порогу 2 группы или превышают их, а предприниматель не спешит переходить на 3 группу и, особенно, когда с использованием упрощенной системы строят свои схемы налоговой оптимизации крупные фирмы.

Вот это, последнее — безусловно, зло, но его нужно рассматривать не как злоупотребления собственно "единщиков", а в ряду других, конкурирующих, способов уклонения и минимизации, применяемых средним и крупным бизнесом. Впрочем, об этом стоит поговорить отдельно.

