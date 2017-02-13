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Шість міфів про "спрощенку", або Чому немає сенсу "полювати" на "мишей"

Шість міфів про "спрощенку", або Чому немає сенсу "полювати" на "мишей"

Коли під загрозою опинилися інтереси великих "акул", в тому числі і тих, що мешкають в надрах самої ДФС, різко активізувалися противники спрощеної системи оподаткування. (Рос)
Понеділок, 13 лютого 2017, 14:55 - Володимир Дубровський
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Как и всегда, когда под угрозой оказались интересы крупных "акул", в том числе обитающих в недрах самой ДФС, в последнее время резко активизировались противники упрощенной системы налогообложения (УСН).

Наступление идет по разным направлениям: от "партизанских" акций вроде введения обязательного использования кассовых аппаратов (РРО) при продаже "сложной техники" — якобы, в целях заботы о потребителе; и до попытки включить обязательство по убийству упрощенки в меморандум с МВФ.

Поэтому нелишним будет в очередной раз напомнить о том, почему все это — преимущественно происки врагов малого бизнеса и либеральной налоговой реформы, а вовсе не забота об интересах общества.

И особенно опасна такая деятельность на данном этапе развития событий в нашей стране, когда, согласно прогнозу Александра Пасхавера, обостряется борьба между "олигархическим классом" и "постиндустриальным средним классом", который противостоит ему в Революции Достоинства. Периодически оживляющаяся потасовка вокруг УСН и есть один из элементов этого противостояния.

Самое печальное, что на этом участке борьбы представители среднего класса — "квалифицированные специалисты" и "предприниматели", плечом к плечу стоявшие на Майдане, и вместе составлявшие по крайней мере половину его участников, часто оказываются по разные стороны баррикады. Вместо того, чтобы вместе бороться за либеральную налоговую реформу, которая сблизила бы общую систему налогообложения с упрощенной, средний бизнес вспоминает о своей конкуренции с малым, и лоббирует отмену или урезание УСН — "чтобы всем стало одинаково плохо".

Представители "белого" среднего класса — преимущественно, работники крупных компаний, с приличными и, разумеется, "белыми" окладами, социальными пакетами и этическими кодексами — набрасываются на мелких предпринимателей. Мол, "налогов не платят, торгуют контрабандой, и дают взятки".

При этом некоторые доходят до того, что и вообще презирают "барыг" как класс, даже не догадываясь, что тем самым проявляют свои худшие совковые предрассудки. Впрочем, это не случайно, поскольку именно на мифах и предрассудках строят свою стратегию противники УСН.

Мы выделили шесть самых распространенных вредоносных мифов, которыми оперируют оппоненты, и аргументировано объяснили, почему они заблуждаются. Нажмите на текст заинтересовавшего вас мифа, чтобы получить развернутое описание.

 
Упрощенная система – это льгота, бюджет из-за нее теряет десятки миллиардов гривень. Если ее отменить – можно собрать значительно больше налогов, и эти деньги направить, например, на повышение пенсий и зарплат бюджетникам
 
"Упрощенка – в основном используется для уклонения от налогов" и, другая сторона того же, "Уклонение от налогов – это, в основном, упрощенка"
 
А мы и не знаем настоящего оборота "упрощенцев", поскольку бухгалтерию они не ведут, кассовых аппаратов у большинства нет, и все безбожно превышают лимиты. На самом деле, это, может быть, не 7%, а все 70%
 
Вся контрабанда, весь "черный" товар из "скруток", идут через единщиков, потому что у них есть возможность продавать без фискальных чеков, и не вести товарный учет. Главное — это заставить всех-всех-всех установить РРО, "как в Европе", тогда все проблемы, в том числе описанные выше, будут решены одним махом.
 
Запад требует отмены "упрощенки", потому что нигде в мире такого нет. А поскольку Украина зависит от кредитов и помощи, то никуда не денешься — придется отменять
 
Нужно бороться с тем злом, до которого мы можем дотянуться: оффшорные потоки перекрыть — кишка тонка, увы, а вот заставить малый бизнес работать полностью "в белую" — это в наших силах
податки ДФС
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Коментарі — 3
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IP: 178.93.7.---Bohdan Kupovych13.02.2017 19:39
Нашій владі абсолютно не потрібний середній (самозайнятий, не залежний) середній клас! Бідними і люмпеном принципово легше керувати! Тому і знищують малий і середній бізнес!
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IP: 91.124.188.---Сергей Козлов13.02.2017 18:57
автор це не МІФИ!!! - це РЕАЛЬНІСТЬ. Таких ДАУНІВ які не бачать очевидних речей ще треба пошукати.
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IP: 130.180.220.---Сашко Бабенко13.02.2017 17:23
а для українців буде переклад чи це писалося тільки для окупантів?
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Економічна правда
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