OVERTIME: ГЛАВНОЕ ЗА ВЫХОДНЫЕ

Пеня за неоплаченное ЖКХ и сканирование сетчатки вместо билетов – главное за выходные.

Про "зраду":

Cлужащие Нацполиции Киева присвоили 10 млн грн из премий полицейских.

Начальник управления внутренней безопасности Государственной фискальной службы Юрий Шеремет заявил, что не видит правонарушений в работе заместителя руководителя Одесской таможни Ларисы Арефьевой, которую задержали на взятке в сумме 50 тысяч долларов осенью 2015 года.

Апелляционный суд Киева принял решение о снижении размера залога с 50 до 10 млн гривен бывшему первому заместителю председателя правления "Укргаздобычи" Вадиму Шленчаку, который является подозреваемым по "делу Онищенко".

Про ЖКХ:

За прошлый год общая сумма задолженности населения Украины по оплате услуг ЖКХ увеличилась на 12,5 миллиарда гривен, то есть более чем в два раза.

Видимо поэтому новая редакция закона про жилищно-коммунальные услуги, которая ожидает рассмотрения Верховной Радой, предусматривает начисление пени за несвоевременную уплату долга по ЖКХ в размере 0,1% от его суммы за каждый день просрочки.

Про зарплаты:

Зарплата семейных врачей после реформы составит 11 тысяч гривен.

Самая высокая минимальная зарплата в ЕС в Люксембурге - 1999 евро.

Про технологии:

Японские учёные из института AIST создали пчёл-дронов для искусственного опыления.

Железнодорожная компания Chiltern Railways из Великобритании уже полгода работает над технологией, которая отменит бумажные билеты и вводит биометрические маркеры.

Появилась первая фотография системы дополненной реальности Magic Leap.