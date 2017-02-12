Все разделы
Укр / Рус

OVERTIME: ГЛАВНОЕ ЗА ВЫХОДНЫЕ

Воскресенье, 12 февраля 2017, 20:00

Пеня за неоплаченное ЖКХ и сканирование сетчатки вместо билетов – главное за выходные.

Про "зраду":

Cлужащие Нацполиции Киева присвоили 10 млн грн из премий полицейских.

Начальник управления внутренней безопасности Государственной фискальной службы Юрий Шеремет заявил, что не видит правонарушений в работе заместителя руководителя Одесской таможни Ларисы Арефьевой, которую задержали на взятке в сумме 50 тысяч долларов осенью 2015 года.

Апелляционный суд Киева принял решение о снижении размера залога с 50 до 10 млн гривен бывшему первому заместителю председателя правления "Укргаздобычи" Вадиму Шленчаку, который является подозреваемым по "делу Онищенко".

Про ЖКХ:

За прошлый год общая сумма задолженности населения Украины по оплате услуг ЖКХ увеличилась на 12,5 миллиарда гривен, то есть более чем в два раза.

Видимо поэтому новая редакция закона про жилищно-коммунальные услуги, которая ожидает рассмотрения Верховной Радой, предусматривает начисление пени за несвоевременную уплату долга по ЖКХ в размере 0,1% от его суммы за каждый день просрочки.

Про зарплаты:

Зарплата семейных врачей после реформы составит 11 тысяч гривен.

Самая высокая минимальная зарплата в ЕС в Люксембурге - 1999 евро.

Про технологии:

Японские учёные из института AIST создали пчёл-дронов для искусственного опыления.

Железнодорожная компания Chiltern Railways из Великобритании уже полгода работает над технологией, которая отменит бумажные билеты и вводит биометрические маркеры.

Появилась первая фотография системы дополненной реальности Magic Leap.

Подписывайтесь на наши push-уведомления, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Реклама:
powered by lun.ua
Комментарии — 1
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
IP: 95.67.100.---М_Гайдамака12.02.2017 22:40
А в Україні судді і далі втпускають всіх клрупціонерів за "винаглроду". Спеціально для ахметки розраховують вартість вугілля, яке контрабандою завазять із окупованих територій по формулі "роттердам+". А Гройсман каже, що блокада контрабандного вугілля "роттердам+"
призведе до калапсу.
ВідповістиЗ цитатою
Усі коментарі
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте