Всі розділи
Укр / Рус

За прострочення оплати послуг ЖКГ може з’явитися пеня

Субота, 11 лютого 2017, 18:10

Нова редакція закону про житлово-комунальні послуги, яка очікує розгляду Верховною Радою, передбачає нарахування пені за несвоєчасну сплату боргу по ЖКГ в розмірі 0,1% від його суми за кожен день прострочення.

Про це йдеться у публікації на DT.UA.

Як зазначається, рівень оплати послуг ЖКГ падає, а збитки комунальних підприємств зростають. Можливість оформити п'ятирічну "розстрочку" на оплату комунальних послуг ситуацію виправити не змогла.

"У 2016-му з населенням було укладено 36 тис. договорів про погашення реструктуризованої заборгованості на загальну суму 165 млн грн. Сума внесених платежів з урахуванням довгострокових договорів становила й того менше — 102,6 млн грн. На тлі більш як 12-мільярдного приросту боргів тільки за минулий рік виглядають ці ініціативи, м'яко кажучи, блідо", - йдеться в статті.

У публікації говориться, що влада вигадує різноманітні способи мотивувати громадян платити по боргам за ЖКГ: від мирної, але неефективної реструктуризації, до лякаючого, але юридично складного арешту майна боржників.

Одним із запропонованих механізмів у цій галузі стало введення пені для неплатників. "Нова редакція закону про житлово-комунальні послуги, яка нині перебуває в парламенті, передбачає нарахування 0,1% від суми боргу за кожен день прострочення. З одного боку, розмір пені здається відносно невеликим, якщо йдеться про платіжку в півтори тисячі й заборгованість у кілька місяців (хоча в перерахунку на 12 місяців "накапує" 36,5% річних), з іншого — якщо в сім'ї справді немає грошей на оплату самого рахунку, пеня достатнім мотиватором не стане", - пише DT.UA.

Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

ЖКГ
Матеріали за темою
Заборгованість за послуги ЖКГ у 2016 році зросла більш ніж у 2 рази 11 лютого 2017, 13:44
Влада Дніпра платить мільйони за ремонт неіснуючих ліфтів 16 грудня 2016, 15:31
Оплата комунальних послуг на виплат: як це працює 28 листопада 2016, 13:00
Реклама:
powered by lun.ua
Коментарі — 9
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
IP: 89.185.30.---Сергей Додуляк12.02.2017 00:41
Пусть сначала коммунальные предприятия заключат договора с потребителями и предоставят качественные и в полном объеме (круглосуточно) коммунальные услуги, согласно Закона, а потом про оплату говорят... Или Закон не для них написан?...
ВідповістиЗ цитатою
IP: 188.231.134.---Владимир Бершадский11.02.2017 21:31
а слабо привести к обоснованному уровню ? Пенсия 1649 гавён, а к оплате выставлено 1731. Вот всяческие гройсманы пусть и доплачивают.
ВідповістиЗ цитатою
IP: 91.245.73.---Володимир Чух11.02.2017 21:20
Тобто пеня мотиватором не стане ?

Нема грошей, хату з аукціону, здачу на руки і допобачення.
Це простий принцип будь якого американця чи європейця. Нема грошей - переселяйся туда де дешевше. З великого будинку в квартиру, з великої квартири в меншу, зі столиці в інше місто, з міста в район, з району в село. І аж тоді коли вже все.. тоді держава може підтримати невдаху, надавши субсидію щоб банально з голоду не помер і не замерз :)
ВідповістиЗ цитатою
IP: 188.163.107.---Василь Таранович11.02.2017 21:20
Пропоную нашому уряду забрати у людей будь які гроші,заборонити використання готівки в любих формах Натомість прийняти постанову,що кожній людині видається на день дві миски супу,кусень хліба і все. Все решта безкоштовно.Все рівно у людей немає грошей,і чим далі тим більше розширювати площі кладовищ і кількість попів,щоб було кому відспівувати.
ВідповістиЗ цитатою
IP: 109.95.50.---Yuriy Vologjaninov11.02.2017 20:12
Проолигархическая ВР принимает , в основном, законы увеличивающие прибыль олигархов и несущие ухудшение жизни народа. Надеюсь, недалеко время, когда принимающие подобные законы понесут давно заслуженное ими наказание.


Юрий Вологжанинов,
киевлянин, доктор физико-математических наук,
автор публикации "Предназначение человечества и его реализация"
ВідповістиЗ цитатою
Усі коментарі
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті