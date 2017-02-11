За прострочення оплати послуг ЖКГ може з’явитися пеня

Нова редакція закону про житлово-комунальні послуги, яка очікує розгляду Верховною Радою, передбачає нарахування пені за несвоєчасну сплату боргу по ЖКГ в розмірі 0,1% від його суми за кожен день прострочення.

Про це йдеться у публікації на DT.UA.

Як зазначається, рівень оплати послуг ЖКГ падає, а збитки комунальних підприємств зростають. Можливість оформити п'ятирічну "розстрочку" на оплату комунальних послуг ситуацію виправити не змогла.

"У 2016-му з населенням було укладено 36 тис. договорів про погашення реструктуризованої заборгованості на загальну суму 165 млн грн. Сума внесених платежів з урахуванням довгострокових договорів становила й того менше — 102,6 млн грн. На тлі більш як 12-мільярдного приросту боргів тільки за минулий рік виглядають ці ініціативи, м'яко кажучи, блідо", - йдеться в статті.

У публікації говориться, що влада вигадує різноманітні способи мотивувати громадян платити по боргам за ЖКГ: від мирної, але неефективної реструктуризації, до лякаючого, але юридично складного арешту майна боржників.

Одним із запропонованих механізмів у цій галузі стало введення пені для неплатників. "Нова редакція закону про житлово-комунальні послуги, яка нині перебуває в парламенті, передбачає нарахування 0,1% від суми боргу за кожен день прострочення. З одного боку, розмір пені здається відносно невеликим, якщо йдеться про платіжку в півтори тисячі й заборгованість у кілька місяців (хоча в перерахунку на 12 місяців "накапує" 36,5% річних), з іншого — якщо в сім'ї справді немає грошей на оплату самого рахунку, пеня достатнім мотиватором не стане", - пише DT.UA.