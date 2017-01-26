OVERTIME: ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ
Подорожание воды, зарплата главы "Нафтогаза" и ухудшение прогноза инфляции – главное за 26 января.
Новости дня:
В Украине существенно подорожает вода.
Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг повысила тарифы на услуги центрального водоснабжения и водоотведения.
Зарплата Коболева превышает 2 миллиона гривен в месяц.
Условия трудового контракта главы правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрея Коболева и Коллективный договор госкомпании позволяют существенно варьировать конечной суммой заработной платы.
"Омелян передал НАБУ документы о коррупции в "Укрзализныце".
"В НАБУ мы передавали неоднократно различные документы. Я надеюсь, что НАБУ наконец завершит те следственные действия, которые они проводят еще с прошлого года. То же, я надеюсь, завершит и СБУ. И они опять же смогут сказать открыто обществу, что вот мы сделали свою работу", - заявил министр инфраструктуры Владимир Омелян.
Нацбанк сохранил учетную ставку неизменной.
Правление Национального банка приняло решение оставить учетную ставку неизменной на уровне 14% годовых.
НБУ ухудшил прогноз инфляции на 2017 год из-за "минималки 3200".
Национальный банк ухудшил прогноз инфляции на 2017 год с 8% до 9,1% из-за повышения минимальной заработной платы до 3200 гривен.
Тексты дня:
"Война за инфраструктуру: Почему у Омеляна забрали "Укрзализныцю".
Последнее заседание Кабмина подтвердило: между премьер-министром Владимиром Гройсманом и председателем Мининфраструктуры Владимиром Омеляном существует конфликт. Чем он вызван и почему "Укрзализныця" стала главной площадкой этой войны, выясняла ЭП.
"Как Deutsche Bank заставил исчезнуть $462 млн убытков".
Из-за сомнительных операций, которые привели к уголовному делу, может пошатнуться самый важный банк Европы. Его спасение может стать последней каплей для еврозоны.
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