OVERTIME: ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ

Подорожание воды, зарплата главы "Нафтогаза" и ухудшение прогноза инфляции – главное за 26 января.

Новости дня:

В Украине существенно подорожает вода.

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг повысила тарифы на услуги центрального водоснабжения и водоотведения.

Зарплата Коболева превышает 2 миллиона гривен в месяц.

Условия трудового контракта главы правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрея Коболева и Коллективный договор госкомпании позволяют существенно варьировать конечной суммой заработной платы.

"Омелян передал НАБУ документы о коррупции в "Укрзализныце".

"В НАБУ мы передавали неоднократно различные документы. Я надеюсь, что НАБУ наконец завершит те следственные действия, которые они проводят еще с прошлого года. То же, я надеюсь, завершит и СБУ. И они опять же смогут сказать открыто обществу, что вот мы сделали свою работу", - заявил министр инфраструктуры Владимир Омелян.

Нацбанк сохранил учетную ставку неизменной.

Правление Национального банка приняло решение оставить учетную ставку неизменной на уровне 14% годовых.

НБУ ухудшил прогноз инфляции на 2017 год из-за "минималки 3200".

Национальный банк ухудшил прогноз инфляции на 2017 год с 8% до 9,1% из-за повышения минимальной заработной платы до 3200 гривен.

Тексты дня:

"Война за инфраструктуру: Почему у Омеляна забрали "Укрзализныцю".

Последнее заседание Кабмина подтвердило: между премьер-министром Владимиром Гройсманом и председателем Мининфраструктуры Владимиром Омеляном существует конфликт. Чем он вызван и почему "Укрзализныця" стала главной площадкой этой войны, выясняла ЭП.

"Как Deutsche Bank заставил исчезнуть $462 млн убытков".

Из-за сомнительных операций, которые привели к уголовному делу, может пошатнуться самый важный банк Европы. Его спасение может стать последней каплей для еврозоны.