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В Україні суттєво подорожчає вода

Четвер, 26 січня 2017, 15:27

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики і комунальних послуг підвищила тарифи на послуги центрального водопостачання та водовідведення.

Відповідне рішення Нацкомісія ухвалила на засіданні 25 січня.

Згідно з даними регулятора, тарифи на послуги центрального водопостачання та водовідведення у 2017 році буде підвищено для 54 ліцензіатів.

 

НКРЕ розділила їх на дві групи: до першої групи внесені 36 ліцензіатів, тарифи для яких переглядались впродовж січня-серпня 2016 року, до другої - 18 компаній, тарифи для яких не переглядались тривалий час, або взагалі не встановлювались регулятором.

Так, для ліцензіатів з першої групи тарифи на послуги централізованого водопостачання та водовідведення у 2017 зростуть на 9% - з 9,86 грн за кубометр до 10,76 грн за кубометр.

 
 

Для компаній з другої групи тарифи зростуть в середньому на 37%, з 9,18 грн за кубометр до 12,54 грн за кубометр.

 

При цьому НКРЕ передбачила в тарифах на 2017 рік 54 ліцензіатам компенсацію на відшкодування різниці між фактичними витратами на сплату податків і зборів, придбання електроенергії та  передбаченими у затверджених у 2016 році тарифах, у розмірі 98 млн гривень, у тому числі 11,7 млн гривень ліцензіатам, тарифи яких не переглядалися тривалий час або не встановлювалися комісією взагалі.

Нагадаємо, 23 грудня у Верховній Раді міністр Міненерговугілля Ігор Насалик заявив, що українцям можуть знизити тарифи на воду.

НКРЕКУ 20 грудня заявила, що в 2017 році оптово-ринкова вартість електроенергії знизиться приблизно на 15,2%. Отже, ціна на електроенергію впаде.

Як відомо, НКРЕ з 1 липня 2016 року підвищила тарифи на теплову енергію та послуги центрального опалення на 75-90%. Також з 1 липня подорожчала гаряча вода.

Економічна правда

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НКРЕ вода
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Коментарі — 4
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IP: 176.120.44.---И.В. Притула26.01.2017 20:35
more1:
В моєму ріднесенькому Херсоні ми ще з 2016 року сплачуємо за водопостачання та водовідведення 15грн55коп. Мені дуже цікаво: Націоннальна комісія про це нє в курсє, тоді навіщо ми сплачуєм їм заробітню платню?
Чернівці вже давно 13,64. Схоже НКРЕКП живе в минулому
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IP: 178.93.209.---more126.01.2017 19:33
В моєму ріднесенькому Херсоні ми ще з 2016 року сплачуємо за водопостачання та водовідведення 15грн55коп. Мені дуже цікаво: Націоннальна комісія про це нє в курсє, тоді навіщо ми сплачуєм їм заробітню платню?
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IP: 46.133.5.---Володимир Бондаренко26.01.2017 19:12
Коли взяти за основу хоча б сьогоднішні статті в " УП" -виникає питання,а що дасть громадянам підвищення зарплати до 3200 гривень, коли комунальні послуги з'їдають левову частку цього підвищення,інфляція зростає до двозначної цифри,ціни на ринках втрачають контроль,а транспортники змушені підвищити вартість проїзду до сум,які неможливо витримати.Все інше також дорогшає. При цьому закриваються тисячі ФОПів,а рейдерство в сільськогосподарському секторі нагадує війну з бойовими діями. Якщо хтось скаже добре слово про субсидії-хочу поправити.Субсидії ідуть з Бюджету прямо в кишені олугархів,а не на користь громадян. Якби хоча б П'яту частину субсидійних міліардів було використано на утеплення будинків-на енергоносії потрібно було б витрачати вдвічі менше коштів. От така у нас арихметика!
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IP: 194.213.105.---Оксана Курей26.01.2017 19:03
В Ужгороді ще з вересня тариф майже 17 грн. То в Нацкомісії про це не знають?
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