В Україні суттєво подорожчає вода
Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики і комунальних послуг підвищила тарифи на послуги центрального водопостачання та водовідведення.
Відповідне рішення Нацкомісія ухвалила на засіданні 25 січня.
Згідно з даними регулятора, тарифи на послуги центрального водопостачання та водовідведення у 2017 році буде підвищено для 54 ліцензіатів.
НКРЕ розділила їх на дві групи: до першої групи внесені 36 ліцензіатів, тарифи для яких переглядались впродовж січня-серпня 2016 року, до другої - 18 компаній, тарифи для яких не переглядались тривалий час, або взагалі не встановлювались регулятором.
Так, для ліцензіатів з першої групи тарифи на послуги централізованого водопостачання та водовідведення у 2017 зростуть на 9% - з 9,86 грн за кубометр до 10,76 грн за кубометр.
Для компаній з другої групи тарифи зростуть в середньому на 37%, з 9,18 грн за кубометр до 12,54 грн за кубометр.
При цьому НКРЕ передбачила в тарифах на 2017 рік 54 ліцензіатам компенсацію на відшкодування різниці між фактичними витратами на сплату податків і зборів, придбання електроенергії та передбаченими у затверджених у 2016 році тарифах, у розмірі 98 млн гривень, у тому числі 11,7 млн гривень ліцензіатам, тарифи яких не переглядалися тривалий час або не встановлювалися комісією взагалі.
Нагадаємо, 23 грудня у Верховній Раді міністр Міненерговугілля Ігор Насалик заявив, що українцям можуть знизити тарифи на воду.
НКРЕКУ 20 грудня заявила, що в 2017 році оптово-ринкова вартість електроенергії знизиться приблизно на 15,2%. Отже, ціна на електроенергію впаде.
Як відомо, НКРЕ з 1 липня 2016 року підвищила тарифи на теплову енергію та послуги центрального опалення на 75-90%. Також з 1 липня подорожчала гаряча вода.
Економічна правда
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В моєму ріднесенькому Херсоні ми ще з 2016 року сплачуємо за водопостачання та водовідведення 15грн55коп. Мені дуже цікаво: Націоннальна комісія про це нє в курсє, тоді навіщо ми сплачуєм їм заробітню платню?