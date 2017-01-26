В Україні суттєво подорожчає вода

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики і комунальних послуг підвищила тарифи на послуги центрального водопостачання та водовідведення.

Відповідне рішення Нацкомісія ухвалила на засіданні 25 січня.

Згідно з даними регулятора, тарифи на послуги центрального водопостачання та водовідведення у 2017 році буде підвищено для 54 ліцензіатів.

НКРЕ розділила їх на дві групи: до першої групи внесені 36 ліцензіатів, тарифи для яких переглядались впродовж січня-серпня 2016 року, до другої - 18 компаній, тарифи для яких не переглядались тривалий час, або взагалі не встановлювались регулятором.

Так, для ліцензіатів з першої групи тарифи на послуги централізованого водопостачання та водовідведення у 2017 зростуть на 9% - з 9,86 грн за кубометр до 10,76 грн за кубометр.

Для компаній з другої групи тарифи зростуть в середньому на 37%, з 9,18 грн за кубометр до 12,54 грн за кубометр.

При цьому НКРЕ передбачила в тарифах на 2017 рік 54 ліцензіатам компенсацію на відшкодування різниці між фактичними витратами на сплату податків і зборів, придбання електроенергії та передбаченими у затверджених у 2016 році тарифах, у розмірі 98 млн гривень, у тому числі 11,7 млн гривень ліцензіатам, тарифи яких не переглядалися тривалий час або не встановлювалися комісією взагалі.

Нагадаємо, 23 грудня у Верховній Раді міністр Міненерговугілля Ігор Насалик заявив, що українцям можуть знизити тарифи на воду.

НКРЕКУ 20 грудня заявила, що в 2017 році оптово-ринкова вартість електроенергії знизиться приблизно на 15,2%. Отже, ціна на електроенергію впаде.

Як відомо, НКРЕ з 1 липня 2016 року підвищила тарифи на теплову енергію та послуги центрального опалення на 75-90%. Також з 1 липня подорожчала гаряча вода.

Економічна правда