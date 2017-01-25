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НАБУ задержало главу ОГХК, которого связывают с Мартыненко

Среда, 25 января 2017, 19:02

Национальное антикоррупционное бюро задержало и.о. председателя ПАО "Объединенная горно-химическая компания", который может быть причастен к нанесению убытков компании на сумму более 300 млн гривен.

Об этом говорится в сообщении НАБУ.

"Только что детективы НАБУ под процессуальным руководством прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры задержали и.о. председателя правления "ОГХК", который может быть причастен к нанесению убытков ГП на сумму более 300 млн гривен", - говорится в сообщении.

Подробности в НАБУ пообещали сообщить позже.

Как известно, и.о. председателя "Объединенной горно-химической компания" является Руслан Журило.

 

В прошлом году тогдашний глава МЭРТ Айварас Абромавичус добивался его увольнения с должности.

Ранее СМИ сообщали, что за ОГХК стоит экс-нардеп Николай Мартыненко, а Журило был назначен на должность по его протекции. Сам Журило это опровергал.

В ноябре 2015 года нардеп Сергей Лещенко обвинил ОГХК в невыгодности продажи продукции австрийской компании Bollwerk Finanzierungs- und Industriemanagement AG.

По его словам, директор и акционер Bollwerk Вольфганг Айбергер также является руководителем компании Steuermann Investitions- und Handelsgesellschaft mbH, у которой Восточный ГОК закупал урановый концентрат в Казахстане. Лещенко утверждает, что Bollwerk является "прокладкой" и она связана с Мартыненко.

Последний отрицал это, признавая лишь, что знаком с Журило с 2006 или 2007 года, когда он был заместителем директора Восточного ГОКа.

Во вторник появилась информация, что ВостГОК в январе возобновил закупку концентрата урана у казахстанской НАК "Казатомпром" через австрийского посредника Steuermann Investitions und Handelsgesellschaft GmbH.

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Экономическая правда

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НАБУ компании
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IP: 46.119.253.---Polegayev Anatoliy25.01.2017 19:43
Даже не обязательно разбираться в каких то видах спорта и в стратегиях ставок, но естественно игроки которые делают ставки, делают их на любимые виды спорта, когда мне приходит информация vipscoreuа об исходе матча, просто производится ставка и после выигрыша выводятся деньги, в таком заработке довольно все упрощенно.
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