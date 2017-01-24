СхідГЗК відновив імпорт урану через "прокладку Мартиненка" - ЗМІ

Східний гірничо-збагачувальний комбінат в січні відновив закупівлю концентрату урану у казахстанської НАК "Казатомпром" через австрійського посередника Steuermann Investitions und Handelsgesellschaft GmbH, якого пов'язують з екс-депутатом Миколою Мартиненком.

Про це ЛІГА.net повідомив чиновник в Міністерстві енергетики та вугільної промисловості.

За його словами, на початку цього року СхідГЗК через Steuermann закупив концентрат на суму близько 215 млн гривень. Раніше Східний гірничо-збагачувальний комбінат вже імпортував казахстанський уран через австрійського посередника.

За цим фактом Національне корупційне бюро наприкінці 2015 року розпочало розслідування. Внаслідок таких дій, як вважає НАБУ, держпідприємство переплатило посереднику близько 17,3 млн доларів в 2014-2015 роках.

Прибуток, що отримувався Steuermann Investitions, перераховувався в подальшому на користь компаній Adtech Consulting Limited і Wargrave Trading LLP.

Контракт між Steuermann Investitions і СхідГЗК був підписаний 28 січня 2014 року. До нього додається ще як мінімум шість додаткових угод.

Контракт між Steuermann Investitions і виробником концентрату урану ТОВ "Степногірський гірничо-хімічний комбінат" (Казахстан) підписаний 25 липня 2014 року.

Раніше в інтерв'ю "Українській правді" Давид Жванія розповідав, що компанія Steuermann є технічною компанією і входить в їх спільну з Мартиненком бізнес-групу. Мартиненко заперечував свою причетність до Steuermann.

У жовтні минулого року НАБУ провела обшуки в офісі екс-депутата в ході яких була знайдена папка з написом Steuermann, в якій лежали копії сторінок паспорта Вольфганга Айбергера (директор австрійської компанії), фінансова звітність, незаповнені бланки Steuermann з печаткою і підписом і інші службові документи компанії, починаючи з 1999 року.

Продаж концентрату урану - не єдиний бізнес Steuermann. Згідно з митними даними, які є в розпорядженні видання, в жовтні-грудні 2016 року австрійська компанія поставила Східному ГЗК 7,7 тисячі тонн нерафінованої сірки виробництва російської компанії ТОВ Каспійгаз.

Steuermann також є регулярним постачальником різноманітної продукції для Запорізького абразивного комбінату, який ЗМІ пов'язують з Мартиненком і Жванією.

Читайте також: Ядерне збагачення Миколи Мартиненка