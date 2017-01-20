Украина хочет получить от МВФ еще 8 траншей на 9,9 миллиарда долларов
Украина надеется на получение еще 8 траншей кредита по программе EFF с Международным валютным фондом в объеме 9,9 млрд долларов до конца 2018 года.
Об этом говорится в письме о намерениях, готовящимся президентом, премьер-министром, главой Национального банка и министром финансов, для получения очередного, 4-го транша кредита МВФ, текстом которого располагают "Украинские новости".
4-й транш кредита в размере 1 млрд долларов Украина ожидает получить в феврале.
В итоге, из общей суммы 4-летнего кредита на 17,5 млрд долларов, Украиной будет получено 8,6 млрд долларов.
"Остаток средств планируется выделить до конца 2018 года 7 траншами", - говорится в документе.
Ранее министр финансов Александр Данилюк заявил, что ожидает следующий транш от МВФ в начале февраля.
В сентябре 2016 года МВФ одобрил предоставление Украине 3-го траншав размере 1 млрд долларов.
Как сообщалось, для продолжения сотрудничества с Международным валютным фондом Украине нужно провести пенсионную реформу, сократить количество госслужащих и бюджетников, отменить "упрощенку" и открыть земельный рынок.
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