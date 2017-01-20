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Укр / Рус

Украина хочет получить от МВФ еще 8 траншей на 9,9 миллиарда долларов

Пятница, 20 января 2017, 16:14

Украина надеется на получение еще 8 траншей кредита по программе EFF с Международным валютным фондом в объеме 9,9 млрд долларов до конца 2018 года.

Об этом говорится в письме о намерениях, готовящимся президентом, премьер-министром, главой Национального банка и министром финансов, для получения очередного, 4-го транша кредита МВФ, текстом которого располагают "Украинские новости".

4-й транш кредита в размере 1 млрд долларов Украина ожидает получить в феврале.

В итоге, из общей суммы 4-летнего кредита на 17,5 млрд долларов, Украиной будет получено 8,6 млрд долларов.

"Остаток средств планируется выделить до конца 2018 года 7 траншами", - говорится в документе.

Ранее министр финансов Александр Данилюк заявил, что ожидает следующий транш от МВФ в начале февраля.

В сентябре 2016 года МВФ одобрил предоставление Украине 3-го траншав размере 1 млрд долларов.

Как сообщалось, для продолжения сотрудничества с Международным валютным фондом Украине нужно провести пенсионную реформу, сократить количество госслужащих и бюджетников, отменить "упрощенку" и открыть земельный рынок.

Читайте также: "Суровая" любовь МВФ: рынок земли, пенсионная реформа, упразднение "упрощенки".

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МВФ деньги
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Комментарии — 8
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IP: 188.162.192.---Ilsur Faeskhanov20.01.2017 18:04
Отдавать чем будете?
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IP: 130.180.217.---Volodymyr Duschak20.01.2017 18:00
Женя Никольский:
Всі країни жувуть в борг, навіть США, і це не заважає їм бути найрозвинітушою економікою в світі. Так що нічого страшного
Правда США эмитент американских долларов, и может погасить ими долг хоть завтра =)
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IP: 130.180.217.---Volodymyr Duschak20.01.2017 17:58
Да кто ж таким РЕХВОРМАТОРАМ даст столько?
П.С. Остросюжетный криминальный сериал "Жити по новому", еще 8 сезонов?
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IP: 37.73.238.---Женя Никольский20.01.2017 17:40
Всі країни жувуть в борг, навіть США, і це не заважає їм бути найрозвинітушою економікою в світі. Так що нічого страшного
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IP: 109.252.72.---Влюблённый Попандопуло20.01.2017 17:38
Долг Порошенко;)
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