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"Суровая" любовь МВФ: рынок земли, пенсионная реформа, упразднение "упрощенки"

"Суровая" любовь МВФ: рынок земли, пенсионная реформа, упразднение "упрощенки"

Понедельник, 16 января 2017, 08:55 - Галина Калачова
Depositphotos
МВФ выдвинул жесткие требования. Для продолжения сотрудничества с Фондом Украине надо повысить пенсионный возраст, сократить количество госслужащих и бюджетников, упразднить "упрощенку" и открыть земельный рынок. Это только лишь часть рекомендаций кредитора.

Украина приняла бюджет на текущий год и национализировала Приватбанк. Это зеленый свет для получения транша МВФ в размере 1 млрд долларов.

"Миссия Международного валютного фонда в ближайшие недели может рекомендовать совету директоров Фонда провести третий пересмотр программы EFF", — заявил на днях официальный представитель Фонда Джерри Райс.

Он отметил существенный прогресс Украины в последние месяцы в реализации необходимых для пересмотра программы реформ. А именно: принятие соответствующего целям программы EFF госбюджета, запуск системы e-декларирования, "решительные действия по обеспечению финансовой стабильности в стране".

По словам представителя МВФ, миссия Фонда в настоящее время продолжает консультации с властями Украины по оставшимся вопросам. То есть, у правительства неплохие шансы на получение еще одного миллиардного транша.

Гораздо более болезненными могут оказаться новые обязательства, которые Киев должен выполнить для продолжения сотрудничества. Это следует из обновленного меморандума о сотрудничестве Украины с МВФ, который есть в распоряжении ЭП.

Он содержит ряд жестких требований, на которых в Фонде настаивали и раньше. От Украины международный кредитор требует: провести пенсионную реформу, в том числе повысить пенсионный возраст, сократить количество госслужащих и бюджетников, упразднить "упрощенку" и открыть земельный рынок.

Очевидно, что любое упоминание об этих намерениях спровоцирует напряжение в обществе. А выполнение всех этих требований сулит пике политических рейтингов, кадровые перестановки на всех уровнях власти и политическую турбулентность.

Пока документ на этапе согласования. С одной стороны, это всего лишь рекомендации и совсем не руководство к действию для украинской власти. С другой — если рассматривать предписания МВФ лишь как совет, то рассчитывать на транши не следует, их попросту не будет.  

МВФ земля пенсионная реформа налоги
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Комментарии — 16
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IP: 93.77.56.---lumana16.01.2017 21:37
Надо Украине проводить реальные реформы. Надо допустить команду технократов к власти. А не казнокрадов. Надо уметь разговаривать с МВФ. Проводиль РЕАЛЬНЫЕ реформы. Исходить из интересов государства. Но понимать что народ обеднел и НЕ может на своих нищенских плечах вытягивать налоговый груз. Этих бездарей и воров, пришедших на обмане "жить по-новому" а красть по-старому - выгнать вон.
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IP: 46.185.9.---Иван Панченко16.01.2017 20:04
Ой чувствую, пора или билеты покупать, или гранату. С этой властью мне не по пути)))
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IP: 46.149.191.---Bohdan Dobrovlani16.01.2017 18:21
В МВФ сидять умнєйші люди. Схоже шо вони притримуються теорії великого економіста Л.І.Брежнєва котрий говорив, шо економіка має бути економною.
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IP: 62.80.172.---Grygorii Moroz16.01.2017 17:45
Так, чому МВФ вимагає відкрити ринок землі? Бо в борг ніхто задарма давати не буде. Отже, за проїджені кредити Україна буде розраховуватись землею. Європа за кредит в 600 млн євро вимагає дозволити вирубати решту Карпат і вивезти кругляк в Європу. А що робить влада? Яку програму розвитку країни і боротьби із корупцією пропонує влада, крім "жити по-новому"?
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IP: 109.251.8.---Pom_advokat16.01.2017 16:31
Багато що не влаштовує у цих реформах, але більш усього не хочеться траншів (бо вони все одно розкрадаються), відкритого ринку землі (бо це останнє що не скупив успішний пєця), а "рєєстр получатєлєй соціальних вмплат" - це взагалі страшний сон, а саме запограмоване зубожіння суспільства.
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