ОПЗ остановил производство
"Одесский припортовый завод" принял решение остановить производство.
Об этом говорится в сообщении завода.
"В связи с высокой ценой природного газа, поставляемого НАК "Нафтогаз Украины", которая не корреспондируется с ценами на мировом рынке на продукцию завода, учитывая невозможность дальнейшей поставки природного газа в 2017 году со стороны "Нафтогаза"до погашения существующего долга, принято решение о временной остановке производств и цехов завода", - говорится в сообщении.
В настоящее время "ОПЗ", по согласованию с Фондом государственного имущества, ведет поиск компаний, заинтересованных в аренде целостного комплекса на длительный период.
Как пишет "Интерфакс-Украина" руководителя ОПЗ Валерия Горбатко освободили от должности председателя правления ПАО.
Соответствующее решение наблюдательный совет предприятия принял 28 декабря в связи с просьбой Горбатко уволить его по собственному желанию по состоянию здоровья.
Горбатко руководил ОПЗ с апреля 2004 года.
Как известно, Кабмин принял решение о реструктуризации долга "Одесского припортового завода" перед НАК "Нафтогаз Украины" за потребленный газ на 2 года.
Напомним, ранее сообщалось, что 31 декабря производственные мощности ОАО "Одесский припортовый завод" будут остановлены, а само предприятие примет меры для передачи целостного имущественного комплекса в аренду.
Как сообщалось, Фонд государственного имущества после окончания срока подачи не получил ни одной заявки на участие в конкурсе по продаже 99,567% ОАО "Одесский припортовый завод".
Ранее источник, близкий к руководству Фонда государственного имущества сообщил ЭП, что готовится план свертывания приватизации ОПЗ.
По его словам, также планируется изменение руководства завода - его возглавит заместитель председателя Фонда госимущества Владимир Державин.
Как известно, Державин был помощником народного депутата БПП Игоря Кононенко на общественных началах, до назначения заместителем председателя Фонда госимущества.
Экономическая правда
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