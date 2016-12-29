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OVERTIME: ГЛАВНЫЕ СОБЫТИЯ ДНЯ

Четверг, 29 декабря 2016, 20:00

Интервью с Ниной Южаниной и 100 миллионов долларов на спасение гривны – главное за 29 декабря.

Новости дня:

Падение гривни не связано с национализацией Приватбанка – НБУ.

"С одной стороны, предложение валюты сдерживает наличие гривневой ликвидности и, соответственно, отсутствие необходимости продавать валютную выручку у компаний-экспортеров, которые в течение прошлой и текущей недели получили возмещение НДС на сумму 12,5 млрд гривен", - сказал заместитель председателя Национального банка Олег Чурий.

С другой стороны, по его словам, существенно вырос спрос на иностранную валюту со стороны участников рынка, вызванный необходимостью компаний делать платежи по кредитам в иностранной валюте в конце года.

Еще НБУ готов продать 100 милилонов долларов для спасения гривни.

"Как и ранее, Национальный банк готов выходить на рынок с валютными интервенциями для сглаживания чрезмерных колебаний обменного курса гривни, вызванных временными факторами, и имеет достаточно инструментов для этого", - сказал Чурий.

Заместитель председателя НБУ заявил, что объем международных резервов составляет около 15,6 млрд долларов.

Насиров подозревает Марушевскую в занижении цен на товары.

Глава Государственной фискальной службы Роман Насиров заявил, что подозревает экс-главу Одесской таможни Юлию Марушевскую  в занижении цен на товары.

В качестве доказательств Насиров отметил, что после отставки Марушевской таможенные поступления в Одесской области увеличились на 30% или на 300 млн гривен.

При этом он не уточнил, ведется ли следствие в отношении других должностных лиц.

Тексты дня:

Интервью с главой комитета по вопросам налоговой и таможенной политики Ниной Южаниной.

Поговорили с ней о том, почему она не доверяет Данилюку, что происходило в последние сутки бюджетного процесса, и как отдельные решения скажутся на доходах бюджета-2017.

VoxCheck заявлений экс-правления Приватбанка.

20 декабря стало известно о национализации Приватбанка. Представители правительства и НБУ объяснили это решение плохим качеством кредитного портфеля, огромным количеством связанных кредитов и недокапитализацией банка. Экс-правление выложило свою версию: несправедливые действия НБУ, избирательно направленные против крупнейшего украинского банка. VoxUkraine анализирует заявления экс-правительства банка.

И последнее. Колонка владельца и главы Совета директоров Global Spirits Евгения Черняка про "Укрспирт", вышедшая в ответ на интервью министра аграрной политики и продовольствия Тараса Кутового на ЭП:

"Очень многие из нынешних чиновников очень скоро будут в бегах или в тюрьме. Такого циничного воровства и такого количества смертей, связанных с "левым" спиртом от "Укрспирта" не было даже при предыдущей власти".

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