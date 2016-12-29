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Насіров підозрює Марушевську в заниженні цін на товари

Четвер, 29 грудня 2016, 12:04

Глава Державної фіскальної служби Роман Насіров заявив, що підозрює екс-голову Одеської митниці Юлію Марушевську в заниженні цін на товари.

Про це йдеться в статті Reuters.

Насіров зазначив, що після відставки Марушевскої митні надходження в Одеській області збільшилися на 30% або на 300 млн гривень.

При цьому він не уточнив, чи ведеться слідство стосовно інших посадових осіб.

Раніше ДФС надала офіційні дані митних надходжень за період з січня по жовтень, які свідчать про те, що Одеса не виконала план по 7 з 10 місяців 2016 року, пише видання.

У свою чергу Марушевска відкинула звинувачення і заявила, що Насіров звів нанівець її зусилля з очищення портів від корупції. За її словами, глава ДФС блокував її спроби звільнити корумпованих чиновників.

Вона також зазначила, що після її відставки корупція повертається в Одеську митницю. Це підтверджує і Соломія Бобровська, яка була призначена в.о. голови Одеської ОДА після відставки Міхеїла Саакашвілі.

"Сьогодні підприємства повинні знову заплатити хабар на додаток до офіційної ціни. Бізнесмени кажуть про це відкрито. Це свідчить про те, що митниця повертається в минуле", - сказала Бобровська.

Насіров заперечує, що корупція знаходиться на підйомі, називаючи такі заяви "байками".

Нагадаємо, 14 листопада керівник Одеської митниці Юлія Марушевська подала у відставку.

Марушевська в середині липня подала два позови до суду на Насірова.

Як відомо, фракція "Об’єднання "Самопоміч" вимагає звільнення голови Державної фіскальної служби Романа Насірова та його заступника Сергія Білана.

"Самопоміч" запустила спеціальний сайт, на якому підприємці можуть подати власні скарги на діяльність податкової.

Раніше депутат від "Самопомочі" Андрій Журжій опублікував на "Економічній правді" колонку під назвою "П'ять причин звільнити керівника ДФС".

Економічна правда

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Коментарі — 3
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IP: 95.132.132.---Yuriy Kolisnychenko29.12.2016 13:33
План по Одессе ??????????????????????????
План по взяткам !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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IP: 195.64.224.---Сергій Лавренюк29.12.2016 13:02
Коли була Марушевська, корупціонери прозбіглися по інших митницях, а тепер повернулися і "нарощують" надходження
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IP: 212.90.177.---Мамай Оселедовичко29.12.2016 13:00
В чому цей ган...ниш може когось підозрювати? Звідки воно взагалі взялось? Гадає що ми його в Ландонських сиротських його маєтках не дістанемо;) ну-ну:)
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