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Падіння гривні не пов’язано з націоналізацією Приватбанку - НБУ

Четвер, 29 грудня 2016, 13:31

Девальваційний тиск на курс гривні цього тижня не пов’язаний з переходом Приватбанку у державну власність.

Про це заявив заступник голови Національного банку Олег Чурій, передає прес-служба регулятора.

"З одного боку, пропозицію валюти стримує наявність гривневої ліквідності і, відповідно, відсутність потреби продавати валютну виручку у компаній-експортерів, які протягом минулого та поточного тижня отримали відшкодування ПДВ на суму 12,5 млрд гривень", - сказав Чурій.

З іншого боку, за його словами, суттєво зріс попит на іноземну валюту зі сторони учасників ринку, викликаний необхідністю компаній робити платежі за кредитами в іноземній валюті наприкінці року. 

"Водночас наголошуємо, що девальваційний тиск на курс гривні цього тижня не пов’язаний з переходом Приватбанку у державну власність. Твердження, що відток депозитів з банку провокує посилений попит на валютному ринку, не відповідає дійності", - запевняє заступник голови НБУ.

"Загалом фундаментальних передумов для коливань курсу гривні наразі немає - ринкові фактори наразі є сприятливими для валютного ринку. Продовжує надходити виручка від експорту зернових, а також зберігається сприятлива для українських експортерів кон’юнктура на світовому ринку чорних металів та залізної руди", - підсумував Чурій.

Нагадаємо, Національний банк оголосив про проведення аукціону з продажу іноземної валюти, щоб запобігти коливанням курсу гривні. Обсяг аукціону - до 100 млн доларів.

Як відомо, 29 грудня котирування гривні до долара на міжбанківському валютному ринку станом на 10:30 встановилися на рівні 27-27,2 гривень за долар.

Національний банк на 29 грудня знизив офіційний курс гривні на 24 копійки та встановив його на рівні 26,89 гривні за долар.

Економічна правда

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