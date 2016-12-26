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АМКУ оштрафовал Приватбанк на 82 тысячи гривен

Понедельник, 26 декабря 2016, 18:13

Антимонопольный комитет Украины оштрафовал ПАО "Приватбанк" на 82,6 тысячи гривен за совершение нарушения законодательства о защите экономической конкуренции.

Об этом говорится в сообщении АМКУ.

Как отмечается в сообщении, Приватбанк оштрафован за нарушение законодательства о защите экономической конкуренции в виде представления информации в неполном объеме АМКУ по требованию председателя Комитета в установленный им срок.

Как известно, 26 декабря новый глава Александр Шлапак представил новое руководство Приватбанка.

Напомним, 23 декабря министр финансов Александр Данилюк представил 7 членов наблюдательного совета национализированного Приватбанка.

Как сообщалось, 21 декабря Приватбанк официально перешел в государственную собственность.

Экономическая правда

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Приватбанк ТЭК штраф
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Комментарии — 4
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IP: 176.37.71.---Татьяна Клименко26.12.2016 20:30
В переводе на человеческий язык : государство в лице АМК оштрафовало государство в лице Приват банка на 82,6 тыс. грн.
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IP: 93.77.154.---Mikhailo Klub26.12.2016 20:11
Так приватбанку ненає , а є дерприватбанк- показове покарання це мазохізм
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IP: 195.189.48.---Vladimir Khotenko26.12.2016 19:00
создают информационный шум чтобы замаскировать аферу века...
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IP: 109.86.85.---Evgeny Voinov26.12.2016 18:39
т.е 180 миллиардов украденных коломойским никого не интересует...
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