АМКУ оштрафовал Приватбанк на 82 тысячи гривен
Антимонопольный комитет Украины оштрафовал ПАО "Приватбанк" на 82,6 тысячи гривен за совершение нарушения законодательства о защите экономической конкуренции.
Об этом говорится в сообщении АМКУ.
Как отмечается в сообщении, Приватбанк оштрафован за нарушение законодательства о защите экономической конкуренции в виде представления информации в неполном объеме АМКУ по требованию председателя Комитета в установленный им срок.
Как известно, 26 декабря новый глава Александр Шлапак представил новое руководство Приватбанка.
Напомним, 23 декабря министр финансов Александр Данилюк представил 7 членов наблюдательного совета национализированного Приватбанка.
Как сообщалось, 21 декабря Приватбанк официально перешел в государственную собственность.
Экономическая правда
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