АМКУ оштрафовал Приватбанк на 82 тысячи гривен

Антимонопольный комитет Украины оштрафовал ПАО "Приватбанк" на 82,6 тысячи гривен за совершение нарушения законодательства о защите экономической конкуренции.

Об этом говорится в сообщении АМКУ.

Как отмечается в сообщении, Приватбанк оштрафован за нарушение законодательства о защите экономической конкуренции в виде представления информации в неполном объеме АМКУ по требованию председателя Комитета в установленный им срок.

Как известно, 26 декабря новый глава Александр Шлапак представил новое руководство Приватбанка.

Напомним, 23 декабря министр финансов Александр Данилюк представил 7 членов наблюдательного совета национализированного Приватбанка.

Как сообщалось, 21 декабря Приватбанк официально перешел в государственную собственность.

Экономическая правда