Глава Минфина представил 7 членов набсовета Приватбанка
Министр финансов Александр Данилюк представил 7 членов наблюдательного совета национализированного Приватбанка.
Данилюк представил членов набсовета на брифинге в пятницу.
В состав набсовета Приватбанка вошли управляющий директор ЕБРР в странах Восточной Европы и Кавказа Франсис Малиж, представитель Apollo Global Management Андреа Монета, экс-замместитель министра финансов Артем Шевалев, предложенный Всемирным Банком финансист Стивем Силиг.
Также в состав набсовета вошли инвестбанкир НАК "Нафтогаз Украины" Сергей Олексеенко, представитель Международного валютного фонда Энгин Акиакоча, замминистра финансов Оксана Маркарова.
"Важно, чтобы банк, который сейчас находится в госсобственности, сохранил и развивал свои конкурентные преимущества. Для этого он и далее должен работать как эффективный банк, управление должно происходить через профессиональный менеджмент, а также должен быть независимый и профессиональный набсовет", - сказал Данилюк.
"Мы начали формирование набсовета со встречи с президентом и премьером, на которой президент предложил всем международным финансовым организациям, заинтересованным в развитии Приватбанка, предоставить своих кандидатов, для того чтобы мы использовали все возможные ресурсы для его развития. В набсовет вошли семь человек. Глава набсовета будет избран непосредственно самим набсоветом", - заявил он.
Как сообщалось, 21 декабря Приватбанк официально перешел в государственную собственность.
Переходный период длился 72 часа. В понедельник, 19 декабря, председатель Национального банка Валерия Гонтарева заявила: Приватбанк отнесен к категории неплатежеспособных.
По ее словам, дефицит капитала банка составил 116 млрд грн, а 97% корпоративного кредитного портфеля было роздано компаниям, связанным с акционерами.
Эту "дыру" государство планирует закрыть выпуском облигаций госзайма. Первый транш ценных бумаг на 43 миллиарда гривен будет выпущен до конца года.
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