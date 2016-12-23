Глава Минфина представил 7 членов набсовета Приватбанка

Министр финансов Александр Данилюк представил 7 членов наблюдательного совета национализированного Приватбанка.

Данилюк представил членов набсовета на брифинге в пятницу.



В состав набсовета Приватбанка вошли управляющий директор ЕБРР в странах Восточной Европы и Кавказа Франсис Малиж, представитель Apollo Global Management Андреа Монета, экс-замместитель министра финансов Артем Шевалев, предложенный Всемирным Банком финансист Стивем Силиг.

Также в состав набсовета вошли инвестбанкир НАК "Нафтогаз Украины" Сергей Олексеенко, представитель Международного валютного фонда Энгин Акиакоча, замминистра финансов Оксана Маркарова.

"Важно, чтобы банк, который сейчас находится в госсобственности, сохранил и развивал свои конкурентные преимущества. Для этого он и далее должен работать как эффективный банк, управление должно происходить через профессиональный менеджмент, а также должен быть независимый и профессиональный набсовет", - сказал Данилюк.

"Мы начали формирование набсовета со встречи с президентом и премьером, на которой президент предложил всем международным финансовым организациям, заинтересованным в развитии Приватбанка, предоставить своих кандидатов, для того чтобы мы использовали все возможные ресурсы для его развития. В набсовет вошли семь человек. Глава набсовета будет избран непосредственно самим набсоветом", - заявил он.

Как сообщалось, 21 декабря Приватбанк официально перешел в государственную собственность.

Переходный период длился 72 часа. В понедельник, 19 декабря, председатель Национального банка Валерия Гонтарева заявила: Приватбанк отнесен к категории неплатежеспособных.

По ее словам, дефицит капитала банка составил 116 млрд грн, а 97% корпоративного кредитного портфеля было роздано компаниям, связанным с акционерами.

Эту "дыру" государство планирует закрыть выпуском облигаций госзайма. Первый транш ценных бумаг на 43 миллиарда гривен будет выпущен до конца года.

Интерфакс-Украина