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Глава Минфина представил 7 членов набсовета Приватбанка

Пятница, 23 декабря 2016, 16:57

Министр финансов Александр Данилюк представил 7 членов наблюдательного совета национализированного Приватбанка.

Данилюк представил членов набсовета на брифинге в пятницу.

В состав набсовета Приватбанка вошли управляющий директор ЕБРР в странах Восточной Европы и Кавказа Франсис Малиж, представитель Apollo Global Management Андреа Монета, экс-замместитель министра финансов Артем Шевалев, предложенный Всемирным Банком финансист Стивем Силиг.

Также в состав набсовета вошли инвестбанкир НАК "Нафтогаз Украины" Сергей Олексеенко, представитель Международного валютного фонда Энгин Акиакоча, замминистра финансов Оксана Маркарова.

"Важно, чтобы банк, который сейчас находится в госсобственности, сохранил и развивал свои конкурентные преимущества. Для этого он и далее должен работать как эффективный банк, управление должно происходить через профессиональный менеджмент, а также должен быть независимый и профессиональный набсовет", - сказал Данилюк.

"Мы начали формирование набсовета со встречи с президентом и премьером, на которой президент предложил всем международным финансовым организациям, заинтересованным в развитии Приватбанка, предоставить своих кандидатов, для того чтобы мы использовали все возможные ресурсы для его развития. В набсовет вошли семь человек. Глава набсовета будет избран непосредственно самим набсоветом", - заявил он.

Как сообщалось, 21 декабря Приватбанк официально перешел в государственную собственность.

Переходный период длился 72 часа. В понедельник, 19 декабря, председатель Национального банка Валерия Гонтарева заявила: Приватбанк отнесен к категории неплатежеспособных.

По ее словам, дефицит капитала банка составил 116 млрд грн, а 97% корпоративного кредитного портфеля было роздано компаниям, связанным с акционерами.

Эту "дыру" государство планирует закрыть выпуском облигаций госзайма. Первый транш ценных бумаг на 43 миллиарда гривен будет выпущен до конца года.

Интерфакс-Украина

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Приватбанк
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IP: 94.158.95.---Лыщенко Евгений24.12.2016 01:07
Вывели в оффшор 1,5 млрд, почему не открывают уголовное дело против правления приватбанка?! Понятно, за такие деньги никого не посадят... Опять народ терпит и росплачуется!!!!
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IP: 188.163.107.---Василь Таранович23.12.2016 20:54
Головне для народу України,щоб всі хто пограбував цей банк були покарані,а кошти у вигляді особистого майна і активів були повернуті на погашення вкрадених грошей.
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IP: 78.25.45.---Myhailo Yuzyuk23.12.2016 18:10
ЦЕ ДОБРЕ ЩО ВРЯТУВАЛИ банк від банкрутства.Тепер треба міняти все керівництво банку в Дніпрі.Бо всі вони потенційні шкідники для нового керівництва банку.
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