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Шлапак представил новое руководство Приватбанка

Понедельник, 26 декабря 2016, 15:16

В новом составе правления и руководства Приватбанка почти половину составляют действующие менеджеры банка.

Об этом заявил председатель правления Приватбанка Александр Шлапак, сообщает пресс-служба финустановы.

"Сегодня многотысячный коллектив банка открывает "новую страницу развития надежного и на самом деле народного банка", - заявил Шлапак.

По его словам, первым заместителем председателя правления, который будет отвечать за развитие системы обслуживания корпоративных клиентов, малого бизнеса, расширение программы микрокредитования предпринимателей "КУБ" и сотрудничество с торговыми сетями, назначен Олег Сергеев, который в свое время руководил Западным региональным управлением Приватбанка, работал в руководстве других украинских банков.

Система управления рисками банка будет под контролем Александра Дубровина, который является на сегодняшний день одним из лучших в Украине специалистов этого направления развития банков.

Руководителем розничного бизнеса Приватбанка стал Алексей Шабан, который работает в банке более 20 лет и в последние годы возглавлял направление обслуживания индивидуальных VIP-клиентов.

Членом правления банка и руководителем "Центра электронного бизнеса" и направлением по работе с Big Data назначен Сергей Харитича, который работал в лаборатории инноваций Приватбанка с момента ее создания.

Членом правления банка, который будет отвечать за развитие Службы безопасности Приватбанка, юридического направления и службы финансового мониторинга назначен Алексей Бережной, который имеет большой опыт руководства соответствующими подразделениями.

Заместитель председателя правления Александр Дрелинг будет ответственным за развитие Back-office, информационных технологий и "ПриватМаркет".

Руководителем Казначейства Приватбанка и куратором инвестиционного бизнеса в новом правлении банка будет заместитель председателя Галина Пахачук.

Главным бухгалтером банка назначена Валентина Ярмоленко, направлением "Аудит" Приватбанка будет руководить Вячеслав Ветлужских, главным HR-менеджером Приватбанка остается Ольга Хлынина, без изменений остается и руководящий состав направления "Маркетинг и менеджмент" банка, которым руководит Николай Щербина.

Напомним, 23 декабря министр финансов Александр Данилюк представил 7 членов наблюдательного совета национализированного Приватбанка.

Как сообщалось, 21 декабря Приватбанк официально перешел в государственную собственность.

Экономическая правда

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IP: 94.244.46.---mykasiev26.12.2016 15:57
У перекладі на звичайну - віплочувати "ПРИВАТНІ" зарплати з преміями за 2016 рік за рахунок "оптимізованих" шкіл та лікарень з пенсіями будуть тим самим персонажам, що "безповоротні кредити " видавали.

Че ж "перемога"
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