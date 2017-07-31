Dragon Capital, YouControl, Lucky Labs… А СБУ все шукає

Служба безпеки України продовжує здобувати погану славу. Чим завершилися найбільш резонансні обшуки СБУ і де зараз вилучені речі компаній.

В часи президентства Віктора Януковича СБУ сприймалася суто як "репресивний" орган. Втім, за останні три роки імідж органу так і не покращився.

Наприкінці минулого тижня бізнес-омбудсмен Альгірдас Шемета повідомив, що кількість скарг на Службу безпеки зросла на 60%. Потім виявилося, що йдеться про незначне зростання — з 5 до 8 скарг. Проте, це все одно не пояснює справжнього незадоволення представників бізнесу, які вони висловлюють в неофіційних розмовах з журналістами ЕП.

Причина криється в дикунських обшуках, які в останні роки стали візитною карткою СБУ та, зазвичай, нічим не закінчувалися.

ЕП дізнавалася, чи насправді це так. Чим, зазвичай, завершуються найбільш резонансні обшуки СБУ і що відбувається з вилученими речами?

YOUControl

Обшуки у менеджменту YouControl — одна з головних подій березня. СБУ звинуватила компанію у продажу в Україні спеціальних технічних засобів, виготовлених в РФ, а також у здійсненні за їх допомогою "втручання в роботу автоматизованих систем та комп'ютерних мереж державної форми власності".

Компанію також звинуватили у копіюванні інформації з систем та мереж Міністерства юстиції, Державної фіскальної служби та Державної судової адміністрації.

"Ці звинувачення вважаємо абсурдними та нашими адвокатами вже були здійснені відповідні запити, що підтверджують це", — повідомили ЕП у компанії.

Адвокати YouControl звернулися до Державної судової адміністрації, "Національних інформаційних систем", Держстату, Мінекономрозвитку та Мінюсту і Вищого господарського суду за інформацією, чи фіксували вони будь-які несанкціоновані втручання в систему.

"Усі розпорядники реєстрів відповіли, що з 2015 року по сьогодні такі факти не мали місце. Отже, звинувачення СБУ повністю спростоване самими розпорядниками. Окрім того, ДФС засвідчила, що компанія не проводить жодних імпортних чи експортних операцій", — наголосили в YouControl.

Під час обшуку в YouControl були вилучені як офісні так і власні ноутбуки, планшети, документи, телефони? понад 100 одиниць оргтехніки. Правоохоронці забрали всю готівку співробітників та їх батьків і родичів. "Незважаючи на судову постанову, нічого повернуто так і не було", — заявили в компанії.

Наразі відносно компанії відкрито кримінальну справу за ст. 359 ч.2 Кримінального кодексу "Незаконні придбання, збут або використання спеціальних технічних засобів отримання інформації".

"Проте, повідомлення про підозру нікому не приходило, всі учасники перебувають у статусі свідків", — зазначили у компанії.

Що у сухому залишку? Компанія, насправді, відновила роботу уже на наступний після обшуків день. Але були завдані збитки, за оцінками YouControl, у розмірі 3 млн грн.

"Окрім того, були зірвані важливі угоди, також нанесені репутаційні збитки через поширення представниками СБУ завідомо неправдивої інформації про нашу компанію", — додають в YouControl.

Dragon Capital

Наприкінці квітня обшуки правоохоронців в офісі однієї з найбільших в Україні інвесткомпаній Dragon Capital викликали неабиякий резонанс в бізнесових і громадських колах. Офіційним приводом для візиту стало "нелегальне використання компанією програмного забезпечення".

"Під час обшуків у цих компаніях було вилучено комп'ютерну техніку із встановленими на ній шпигунськими програмами виробництва РФ, які, згідно з висновком експертів, належать до спеціальних технічних засобів негласного отримання інформації", — повідомила СБУ.

У Dragon Capital зазначили, що йшлося про програму, яка контролює робочий час працівників компанії. Власник інвесткомпанії Томаш Фіала вважає, що справжній мотив для візиту в Dragon Capital — інший. Буцімто, дії силовиків — це спроба натиснути на нього у справі Skymall.

У прес-службі Dragon Capital ЕП повідомили, що під час обшуку співробітники спецслужби вилучили декілька комп'ютерів.

"Загалом обшук проходив без порушень та тиску на співробітників", — заявили у прес-службі компанії. На їх думку, це стало можливим завдяки швидкій реакції влади, громадських діячів і засобів масової інформації. За компанію заступився прем'єр-міністр Володимир Гройсман, який дізнався про обшуки на засіданні уряду і сказав про це в ефірі.

Чим закінчилася ця справа поки невідомо. У прес-службі ЕП повідомили, що наразі жодних нових обставин не з'явилося. СБУ жодних коментарів щодо цієї справи не надала.

Провайдер Wnet

1 червня поточного року в київському офісі провайдера інтернету Wnet пройшов озброєний обшук. Його так само проводили співробітники Служби безпеки, в рамках кримінального провадження за статтею про фінансування сепаратизму.

Компанію звинуватили в незаконній маршрутизації трафіку в окупований Крим в інтересах російських спецслужб. В компанії заперечили ці звинувачення.

"Wnet не веде господарську діяльність і не надає телекомунікаційні послуги на території АРК і ніколи не мала там власних каналів. Більш того, Wnet - інтернет-провайдер, а не оператор зв'язку, без власної мережі, який не може мати інтернет-з'єднань з будь-ким", — пояснював тоді президент компанії Олексій Клєщевніков.

Представник компанії повідомив ЕП, що під час обшуків співробітники СБУ та прокуратури вилучили обладнання та документи: 102 жорстких диски, 20 ноутбуків, 7 маршрутизаторів, сервер; статутні документи та печатки, податкову та бухгалтерську звітність та господарські договори.

"Жодна річ, яка була вилучена — не повернута до сих пір. Ми отримали відмови на всі наші клопотання до слідства про повернення хоча б частини обладнання або речей. На всі вилучені речі накладено арешт. Зараз проходить судове оскарження зазначеного арешту", — сказав співрозмовник.

В компанії також повідомили, що наразі триває досудове слідство. Водночас, повідомлень про підозру у кримінальній справі, за якою відбувся обшук, посадові особи Wnet не отримували.

"Розмір збитків завданий лише вилученим обладнанням становить близько 3 млн грн, і це без врахування значної шкоди діловій репутації компанії", — заявив представник Wnet.

КМ Соre

У серпні минулого року співробітники ГПУ і СБУ зламали двері і зайшли в офіс інвестиційного холдингу KM Core.

Обшук проводився за постановою Печерського суду щодо компанії "Юармс", яка нібито замішана в розслідуванні за участю компаній "Укргазвидобування" і "Нафтогаз" у справі про розкрадання державних коштів.

Голову холдингу Євгена Уткіна тоді не пускали в приміщення. Цей випадок, який поки що нічим не завершився, викликав великий резонанс — Уткін навіть зустрічався з президентом Петром Порошенком стосовно обшуків в IT-компаніях.

За словами Уткіна, президент сказав, що представникам IT-бізнесу і представникам влади необхідно разом попрацювати, в тому числі і з ГПУ, щоб такі ситуації більше не повторювалися.

Відповідаючи на питання, чи задоволений він зустріччю з Порошенком, голова холдингу заявив, що може бути задоволений тільки результатом.

Lucky Labs

У квітні 2016 року співробітники СБУ провели обшуки в офісах IT-компанії Lucky Labs. Правоохоронці наголосили, що обшуки проводилися для припинення діяльності онлайн-казино.

"Безпосередніми організаторами цього нелегального бізнесу в Україні були громадяни РФ", — повідомив представник спецслужби.

Він зазначав, що поки складно говорити про прямий зв'язок саме компанії Lucky Labs з цим бізнесом, але з використанням комп'ютерів цієї компанії та особами, які працювали в цій компанії, здійснювалася нелегальна діяльність.

У Lucky Labs заявили, що "в основі розслідування була безпідставна підозра про організацію грального бізнесу в Україні і зв'язках з терористами".

"Внесення нашої компанії в ЄРДР — не випадковість, а "замовлення", в якому брав участь один або декілька співробітників СБУ. У нас є всі підстави так думати", —повідомили у компанії.

"Наприклад, єдиною "зачіпкою" СБУ, за допомогою якої спецслужби намагалися довести участь компанії у "фінансуванні тероризму", стали свідчення співробітника СБУ. І це було єдиною підставою, щоб справою зайнялася Служба безпеки, а не поліція. Звичайно ж, ми оскаржили правомірність обшуків в суді", — додали у Lucky Labs.

В ході обшуку працівники СБУ забрали понад 50 комп'ютерів, заблокували рахунки компанії, вилучили телефони співробітників. Також проводилися обшуки в квартирах менеджерів, вилучалися особисті речі та гроші.

Поки що тільки одному співробітнику вдалося повернути майно через суд. Решта — на експертизі з квітня 2016 року.

У компанії відзначають, що оцінити суму втрати від обшуків важко, адже вилучення техніки - лише невелика частина збитків.

"Основний збиток, який був завданий — репутаційний. Взагалі, обшуки стали іміджевою атакою не лише проти нас. Постраждала репутація українського IT-бізнесу, репутація України в світі, репутація СБУ", — підсумував представник компанії.

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Загалом за 2015-2016 роки IT-компанії понад 20 разів обшукувалися СБУ, податковими органами та іншими силовими структурами. Представники IT-компаній оцінюють збиток галузі від незаконних перевірок силовиків в 40 млн доларів.

Велика кількість обшуків, які проводяться правоохоронцями, зазвичай нічим не закінчується і лише в окремих випадках має логічне завершення.

ЕП також звернулася до Служби безпеки з проханням розповісти, чи є вже результати у справах, пов'язаних із зазначеними компаніями. Однак протягом місяця відповідей редакція не отримувала.