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Гройсман розраховує реалізувати пенсійну реформу з жовтня

Середа, 12 квітня 2017, 11:10

Прем’ер-міністр України розповів про наміри реалізувати проект пенсійної реформи восени.

Про це він написав у своєму Facebook.

"Наші розрахунки підтверджують, що ми зможемо її реалізувати (пенсійну реформу - ЕП) вже з жовтня", - заявив Гройсман.

Прем’єр прагне істотних змін у порядку начислення пенсій:

"Ми... піднімемо пенсії для значної частини пенсіонерів. Але не менш важливо і те, що ми закладемо основу для пенсійної системи, яка вже не повернеться до катастрофічного стану, в якому перебуває зараз".

Нагадаємо, раніше МВФ заявив, що Україна не може дозволити собі баритися із всеосяжною пенсійною реформою, у тому числі шляхом підвищення ефективного пенсійного віку.

Згодом Гройсман заявив, що в рамках пенсійної  реформи буде підвищено пенсії для 9 млн пенсіонерів та скасовано оподаткування пенсій для працюючих пенсіонерів з 1 жовтня.

Економічна правда

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