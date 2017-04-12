Гройсман розраховує реалізувати пенсійну реформу з жовтня
Прем’ер-міністр України розповів про наміри реалізувати проект пенсійної реформи восени.
Про це він написав у своєму Facebook.
"Наші розрахунки підтверджують, що ми зможемо її реалізувати (пенсійну реформу - ЕП) вже з жовтня", - заявив Гройсман.
Прем’єр прагне істотних змін у порядку начислення пенсій:
"Ми... піднімемо пенсії для значної частини пенсіонерів. Але не менш важливо і те, що ми закладемо основу для пенсійної системи, яка вже не повернеться до катастрофічного стану, в якому перебуває зараз".
Нагадаємо, раніше МВФ заявив, що Україна не може дозволити собі баритися із всеосяжною пенсійною реформою, у тому числі шляхом підвищення ефективного пенсійного віку.
Згодом Гройсман заявив, що в рамках пенсійної реформи буде підвищено пенсії для 9 млн пенсіонерів та скасовано оподаткування пенсій для працюючих пенсіонерів з 1 жовтня.
Економічна правда
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.