Екс-керівника Держагентства з питань залучення інвестиції часів Януковича Владислава Каськіва, який розшукувався за розкрадання сотень мільйонів державних коштів, затримали у Панамі. Тут усе, що треба знати про цю справу.

Що трапилось? 18 червня, генпрокурор Юрій Луценко заявив, що Владислава Каськіва, екс-керівника Державного агентства з питань залучення інвестиції часів Януковича, у четвер затримано у Панамі. Каськів розшукується за ч. 5 ст. 191 та ч. 2 ст. 366 Кримінального Кодексу України. Він звинувачується у заволодінні чужим майном в особливо великих розмірах шляхом зловживання своїм службовим становищем, вчиненим шляхом попередньої змови групою осіб, та службовому підробленні, що спричинило тяжкі наслідки. Пізніше, у той же день, прес-служба ГПУ повідомла, що Україна готує матеріали до компетентного органу Республіки Панама про видачу Владислава Каськіва для притягнення до кримінальної відповідальності за вказані злочини.

Хто такий Каськів? Свою громадську кар’єру він почав ще у 90-х, у студентські роки, будучи членом різних молодіжних організацій. На початку 2000-х, паралельно з громадською діяльністю почав політичну кар’єру: у 2000-2001рр. працював позаштатним радником міністра економіки, у 2001-му став членом контактної групи Світового банку. З 1999-го по 2004 працював координатором коаліції громадських організацій України "Свобода вибору". Також Каськів був координатором громадської компанії "ПОРА", члени якої брали активну участь у Помаранчевій революції. Саме він заявляв про те, що ПОРА з 24 листопада 2004 року розпочинає безстроковий загальнонаціональний студентський страйк та вимагає оприлюднити чесні результати виборів президента України. Після закінчення революції та обрання президентом Віктора Ющенка, Каськів стає його штатним радником. У тому ж таки 2005 році ПОРА перетворилась на політичну партію, а Каськів став головою її політради. У 2007, на дострокових парламентських виборах, Каськів проходить у парламент від фракції блоку "Наша Україна - Народна самооборона". З січня 2009 року - член парламентського комітету з питань промислової і регуляторної політики та підприємництва. У 2009-2010рр. був радником прем'єр-міністра Юлії Тимошенко з питань іноземних інвестицій. Після обрання президентом Віктора Януковича, Каськів перейшов у його команду.

Каськів працював з Януковичем? Так. "Великі національні проекти нам потрібно просувати, зробити їх пріоритетними. Саме вони стануть центром росту економіки. Це - головна ідея", - заявив на початку серпня 2010 року новообраний президент Віктор Янукович, презентуючи Каськіва як голову робочої групи Комітету з економічних реформ і національних проектів. Тоді Янукович визначив 5 першочергових національних проектів загальною вартістю майже у 40 мільярдів гривень. З 23 грудня 2010 року Янукович призначив Каськіва керівником Держагентства з інвестицій та управління національними проектами України. "Йому віддали будівництво швидкісної залізниці від Києва до аеропорту "Бориспіль" (ДП "Повідтряний експрес"), хоча цим проектом залюбки зайнявся би віце-прем'єр Борис Колесников. Каськіву також віддадуть Банк розвитку, для якого, можливо, буде "друкувати" мільярди Національний банк. Крім того, саме він курує будівництво терміналу, через який в Україну буде завозитися зріджений природний газ. Є підозра, що цією ділянкою роботи з радістю займався би "Нафтогаз України", - писала у 2011 році ЕП. Соратники Каськіва говорили, що місце у Януковича ему забеспечив глава адміністрації президента Сергій Льовочкін. 6 вересня 2011 року, Каськіва виключили з партії НУ-НС, разом з якою він прийшов у парламент, а у лютому 2012 року, Каськіва позбавили мандату через "сумісництво" - весь цей час він був одночасно і главою Держагентства і депутатом.

А була якась корупція в його роботі? Писали, що Агентство Каськіва виділило майже 25 мільйонів гривень особистому перекладачу Віктора Януковича та однопартійцю самого Каськіва. За результатами тендерів 13 жовтня Держагентство Каськіва уклало дві угоди на послуги з розміщення інформації про інвестиційні можливості України у вітчизняних та закордонних ЗМІ. Загальна вартість угод склала 24,79 млн. грн. ТОВ "Космополіт менеджмент" отримало підряд на рекламу в закордонних ЗМІ вартістю 11,87 млн. грн. Громадська організація "Розмай" отримала 12,92 млн. грн. за розміщення протягом місяця в найбільших обласних центрах України не менш 300 біл-бордів, відеороликів в ефірі загальнонаціональних телеканалів, рекламних матеріалів у всеукраїнських друкованих виданнях та Інтернеті. В обох тендерах брали участь лише дві компанії, які розіграли між собою по перемозі в кожному конкурсі. ТОВ "Космополіт менеджмент" засноване Андрієм Матюхановим, який у 2008 році балотувався до Київради за списком партії "Пора", очолюваної Владиславом Каськівим. Директор ГО "Розмай" - кінорежисер Вадим Кастеллі, якого називають особистим перекладачем Віктора Януковича.

Тендер для перекладача Януковича? І все? Пізніше, у 2012, народний депутат Генадій Москаль розповсюдив інформацію, що Каськів через посередницькі структури витратив 2,8 млн. грн. "Запровадження Держінвестпроектом практики залучення значної кількості посередницьких структур до розміщення реклами про інвестиційні можливості України у вітчизняних ЗМІ призвело до використання коштів всупереч законодавства на суму 2,8 мільйонів гривень", - повідомили спершу у державній фінансовій інспекції. Пізніше, Держфінінспекція заявила, що не підтверджує інформацію про використання Держінвестпроектом бюджетних коштів. Але найбільше, Каськів запам’ятався через скандал з LNG-терміналом.

А що за LNG-термінал? Одним з проектів, над якими працював Каськів з самого початку призначення, було будівництво терміналу з прийому скрапленого газу (LNG-термінал). Планувалося, що LNG-термінал буде вартістю 856 млн євро та прогнозованою потужністю 10 млрд кубометрів газу в рік побудують в районі міста Південне на чорноморському узбережжі України, поруч з нафтовим терміналом "Укртранснафти" та морським торговельним портом "Південний". "Ми припускаємо, що Каськів та керівники нафтогазової галузі разом будують бізнес для майбутнього власника терміналу. Як відомо, міністра енергетики Юрія Бойка відносять до групи впливу вже згаданого Фірташа. Якщо ці припущення вірні, за рахунок держави створюється LNG-термінал, з якого за декілька років "хімічний король" України буде отримувати газ для своїх підприємств з виробництва добрив", - писала у 2012 році ЕП. В основному, проект планувалося реалізувати за кошти потенційного інвестора, який отримає 75% у капіталі терміналу, а держава отримає роль міноритарія, залишивши собі блокпакет у 25%. Таким інвестором вирішила стати Іспанська компанія Gas Natural Fenosa. У листопаді 2012 в присутності прем'єра Миколи Азарова та міністра ПЕК Юрія Бойка Каськів разом з придставником іспанської компанії, якого ідентифікували як Джорді Сарда Бонвеі, підписав угоду щодо управління консорціумом з будівництва LNG-терміналу на 1,1 мільярди доларів. Скандал розгорнувся згодом, коли офіційні особи у Gas Natural Fenosa заявили, що не підписували жодних угод з Україною, не знають Сарда Бонвеі, і він не представляє їхню компанію або її дочірню структуру. Виявилося, що Сарда Бонвеі – це колишній лижний інструктор, який фігурує у якості генерального директора української філії Grupo Hera. Профільна діяльність Grupo Hera - утилізація відходів. Зокрема, Бонвеі здійснював відрядження по Україні, а у вересні взяв у щорічному економічному форумі в Ялті, де його бачили серед учасників обговорення питання постачання скрапленого природного газу.

І чим закінчився скандал? Майже нічим. Каськів казав, що готовий написати заяву про відставку, але так цього і не зробив. Кабінет Міністрів створив комісію з розслідування обставин підписання угоди про співпрацю в реалізації національного проекту "LNG-термінал", але її робота була безрезультатною. Для того, щоб переконати весь світ інвестувати в LNG-термінал, були найняті американські піар-експерти за 330 тисяч доларів, але згодом результати тендеру скасували. З боку уряду звучали заяви про переговори то з корейськими, то китайськими, то з американськими інвесторами, але вони так і не були знайдені.

Було ще щось? О, так. У 2012 році Держагентство з інвестицій та управління нацпроектами претендувало на право провести зимову Олімпіаду- 2022. Як виявилось, основним власником ТОВ "Боржава резорт", на землях якої планувалося проведення Олімпіади-2022, є двоюрідний брат Владислава Каськіва - Олександр Матковський. Крім того, на розробку техніко-економічного обґрунтування для створення інфраструктури в Карпатах для проведення Олімпійських ігор, було підписано угод на 821 тисяч євро. Ще були технопарки. Держагентство з інвестицій планувало створити десять технопарків, для того, щоб європейські фірми перенесуть своє виробництво до України. Інвестором будівництва першого, повинна була стати компанія "Overseas Merchandising Corporation Ltd." (Лондон) і її президент Хемант Кумар Патак. Потім з’ясувалося, що британський бізнесмен, який розпочав проект створення технопарків, виявився індусом-киянином, шоу-менеджером і працівником структур Юрія Іванющенка. Також, Каськів витрачав дуже багато грошей на рекламу.