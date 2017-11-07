В Roshen назвали суму сплачених податків

Корпорація Roshen за підсумками січня-жовтня 2017 року виплатила 1,213 мільярда гривень податків до бюджету України.

Про це агентству "Інтерфакс-Україна" повідомили у прес-службі корпорації.

Зокрема, із зазначеної суми надходження від податку на прибуток становили 296,6 млн грн, військовий збір - 10,5 млн грн, ПДВ - 634,1 млн грн.

Як єдиний соціальний внесок було сплачено 135 млн грн.

До місцевих бюджетів сплачено 136,6 млн грн, з яких надходження від податку на доходи фізичних осіб становили 126,4 млн грн, а також податок на землю та ін. - 10,2 млн грн.

У корпорації зазначили, що близько 90-95% податків сплачуються до державного бюджету України.

Решта виплачується до бюджетів тих країн, де є представництва компанії, а саме: Польщі, Угорщини, Литви, Росії, Казахстану, Румунії, Болгарії.

У Roshen уточнили, що загалом за результатами 2016 року корпорація сплатила 1,545 млрд грн податків, а 2015 році - 1,337 млрд грн.

Раніше у розслідуванні Центру розслідування корупції та організованої злочинності OCCRP і "Слідство-Інфо" повідомлялось, що метою перебудови структури президентської кондитерської корпорації Roshen і створення офшорних компаній була мінімізація податків, а не передання компанії до "сліпого трасту" .

При цьому юристи Порошенка наполягають, що структурували Roshen таким чином, щоб всі податки сплачувалися в Україні.

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