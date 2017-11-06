OVERTIME: ГОЛОВНІ ПОДІЇ ДНЯ

Про офшори. Про заводи. Про банки

Про офшори. На зміну Panama Papers прийшли Paradise Papers. Завдяки хакерскому злому стали відомі нові подробиці про реєстрації компаній в офшорах серед відомих політиків і бізнесменів.

В "українських паперах" засвітився офшор президента Петра Порошенка, а також топ-менеджера "Нафтогазу" Сергія Олексієнка.

Юристи Порошенка і сам Олексієнко прокоментували результати розслідування.

Також, завдяки Paradise Papers стало відомо про те, що російський ВТБ банк інвестував в Twitter, а Газпром - у Facebook.

Про заводи. Державне підприємство "Артемсіль", незважаючи на арешт рахунків, виконує заявки споживачів і здійснює відвантаження продукції в штатному режимі.

Тим часом, суд наклав арешт на фармацевтичний завод "Фармекс Груп", кінцевим бенефіціаром якого є Олександр Шишкін - екс-депутат російської Держдуми.

Про банки. Нова довірена особа по єврооблігаціях "Приватбанку" направила банку повідомлення про дострокове стягнення заборгованості в розмірі 335 мільйонів доларів.

Національний банк відніс "Банк Богуслав" до категорії неплатоспроможних і ввів тимчасову адміністрацію. Цікаво, що у відстороненого голови ДФС Романа Насірова в 2015 році в цьому банку було 4,5 мільйона гривень на рахунках, а у 2016 році залишилося лише 107 гривень.

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