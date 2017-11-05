OVERTIME: ГОЛОВНІ ПОДІЇ ДНЯ

Про Канаду, вугілля, новий iPhone та Vodafone.

Про Канаду. Експорт до Канади за вісім місяців зріс на 74%, а канадський імпорт не має зашкодити українським виробникам.

Про вугілля. В Україну прибуло судно антрациту для ДТЕК.

Про криптовалюти. Сукупна вартість ринку криптовалют досягла на цьому тижні рекордного показника в 200 мільярдів доларів.

Про Vodafone. Оператор мобільного зв'язку Vodafone підвищить вартість своїх тарифних планів.

Про iPhone. З'явився iPhone X Tesla - з вбудованою сонячною батареєю.

Про стартапи. Український стартап запустив сервіс для поліпшення фотографій.

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