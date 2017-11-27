OVERTIME: ГОЛОВНІ ПОДІЇ ДНЯ
Про швидкісні обмеження, витрати на президента та водійські посвідчення.
Про "ЗАЗ" Васадзе. Польща подала до суду на "Запорізький автомобілебудівний завод", який 12 років тому придбав акції "Фабрики легкових автомобілів" у Варшаві.
Про витрати на Порошенка. Бюджетні витрати безпосередньо на діяльність президента Петра Порошенка та його Адміністрації наступного року сягнуть 1,126 мільярда гривень.
Про банки-банкрути. З банку "Богуслав" була виведена частина активів до введення тимчасової адміністрації.
Про Приватбанк. Наглядова рада Приватбанку призначила Анну Самаріну заступником голови правління - фінансовим директором.
Про Wizz Air. Лоукост-перевізник Wizz Air відновлює свою діяльність з Харкова, а також відкриває 5 нових маршрутів, які будуть запущені в 2018 році з регіональних аеропортів Львова та Харкова.
Про швидкісні обмеження. З 1 січня 2018 року дозволена швидкість руху у населених пунктах знизиться з 60 до 50 км/год.
Про гроші ЄС. Україна має намір залучити 1,8 млрд євро в межах нової макрофінансової допомоги Євросоюзу.
Про посвідчення водія. Відтепер в Україні перше посвідчення водія видаватимуть на два роки.
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Куди зникли кошти з банку "Богуслав" і причому тут НБУ
Про те, як держава та кредитори банку "Богуслав" опинилися у дурнях, і яким безпорадним може бути нагляд НБУ.