Чистий борг ДТЕК Ахметова перед "Енергоринком" перевищує 5 мільярдів

Обленерго групи ДТЕК з урахуванням взаємозаліку боргів заборгували ДП "Енергоринок" 5,1 мільярда гривень.

Про це пише у своїй колонці на Економічній правді голова Асоціації споживачів енергетики та комунальних послуг Андрій Герус.

18 жовтня на засіданні Кабмін ухвалив розпорядження "Про заходи щодо стабілізації роботи енергогенеруючих компаній теплових електростанцій".

Воно передбачає отримання кредитів державним підприємством "Енергоринок" у сумі 2 млрд грн для погашення заборгованості перед тепловою генерацією.

Це рішення принципово відрізняється від схожих, що приймалися раніше.

Раніше "Енергоринок" так само брав кредити та видавав аванси тепловій генерації (за продукцію майбутніх періодів). А після повернення цих авансів "Енергоринок" погашав свої кредити перед банками.

Цього разу розпорядженням Кабміну передбачається, що отримані кредитні кошти будуть направлені на погашення існуючої заборгованості перед тепловою генерацією.

"Енергоринок" де-факто не веде самостійної господарської діяльності, він є калькулятором – отримує кошти від дистрибуції (обленерго) та за визначеним законодавством алгоритмом розподіляє їх між виробниками (генерація).

Його борг перед генерацією означає, що є аналогічний борг обленерго перед "Енергоринком".

Одними з найбільших боржників держпідприємства є обленерго групи ДТЕК. Також ДП "Енергоринок" має вже видані аванси на теплову генерацію, зокрема на компанії тієї ж самої групи ДТЕК.

"І коли представники приватної компанії ДТЕК кажуть, що "Енергоринок" заборгував їм 7 млрд грн, вони не брешуть, але ніхто не згадує про іншу колонку. Наразі група ДТЕК винна Енергоринку на 5,1 млрд грн більше, аніж той їй", - зазначив Герус.

Економічна правда