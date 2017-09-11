"Газпром" збільшить транзит газу через Україну

"Газпром" подав заявку на збільшення транзиту газу через Україну до 315 мільйонів кубометрів на добу.

Про це повідомила прес-служба НАК "Нафтогаз України".

Відзначається, що за останній тиждень добова заявка зросла на 47 мільйонів кубометрів.

"НАК "Нафтогаз України" готова забезпечити виконання збільшених заявок в повному обсязі, хоча такі значні коливання обсягів транзиту не передбачені умовами контракту між "Нафтогазом" і "Газпромом", - запевнили в компанії.

В "Нафтогазі" зазначили, що максимальна пропускна здатність української ГТС в напрямку Європи становить більше 400 мільйонів кубів на добу.

Заявка російської компанії виросла через щорічний плановий ремонт трубопроводу "Північний потік", який триватиме до 22 вересня.

Як підкреслили в компанії-операторі Nord Stream AG, терміни зупинки газопроводу були завчасно узгоджені з партнерами.

Згідно з даними "Укртрансгазу", транзит газу в Європу через Україну за січень-серпень виріс на 23,4% в порівнянні з аналогічним показником минулого року - до 61,95 мільярда кубометрів. Це максимальний показник з 2011 року.

Як повідомлялося, президент України Петро Порошенко запропонував змінити принцип транзиту і надавати послуги з транспортування російського газу через українську територію не "Газпрому", а його європейським покупцям.

Економічна правда