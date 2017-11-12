OVERTIME: НАЙГОЛОВНІШЕ ЗА ВИХІДНІ

Про альтернативну енергетику, Приватбанк, "авто на бляхах", Насірова та Трампа.

Про рейтинг України. Довгостроковий і короткостроковий суверенні рейтинги України збережені на рівні B- /B, прогноз "стабільний".

Про Приватбанк. У НБУ заявили, що рішення про націоналізацію Приватбанку, ухвалене в грудні 2016 року, є обґрунтованим і законним.

Про "авто на бляхах". Власника автомобіля "Mercedes-Benz", який був ввезений на територію України з ухиленням від сплати митних платежів, оштрафували на 3,383 млн гривень.

Про Насірова. Національне агентство з питань запобігання корупції не знайшло порушень у діях голови Державної фіскальної служби Романа Насірова під час відвідування ним церемонії інавгурації Трампа.

Про Коломойського. Один з колишніх власників Приватбанку Ігор Коломойський вважає націоналізацію фінансової установи рейдерством.

Про альтернативну енергетику. На Херсонщині введено в експлуатацію 12 вітрогенераторів вітряної електростанції "Новотроїцька".

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Тиждень в графіках: слалом біткойна, навала "бляхарів" і приватизація

Минулий тиждень був насиченим: біткойн влаштовував "гірки", податківці журилися з приводу кількості "бляхарів" в країні, а Рада робила "велику приватизацію".