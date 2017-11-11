НБУ – Боголюбову: Приватбанк націоналізували законно

Рішення про націоналізацію Приватбанку, ухвалене в грудні 2016 року, є обґрунтованим і законним рішенням держави.

Про це заявили агентству "Інтерфакс-Україна" в Національному банку у відповідь на прохання прокоментувати повідомлення екс-власника банку Геннадія Боголюбова про можливий позов до міжнародного суду.

"Воно (рішення про націоналізацію – Ред.) реалізовано відповідно до закону "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб", - наголосили в прес-службі НБУ.

Днем раніше було оприлюднено копію повідомлення про претензії (notice of claim) Боголюбова, переданої згодом Кабінету міністрів.

Підписант зазначає, що, окрім громадянств України, Ізраїлю та Кіпру він має також громадянство Великобританії і висуває свої вимоги в рамках двосторонньої міжурядової угоди про сприяння та взаємний захист інвестицій 1993 року, зберігаючи за собою право ініціювати арбітражне провадження у цій справі без подальшого повідомлення українського уряду.

Екс-власник Приватбанку вимагає від влади України відновити шляхом реституції його права на націоналізовану фінансову установу. Окрім прав на Приватбанк, заявник вимагає поновити його активи в банку, які були обмінені на акції додаткової емісії банку в рамках процедури bail-in.

Як альтернативну реституцію варіанту, Боголюбов готовий прийняти фінансову компенсацію його частки в Приватбанку до націоналізації, а також особистих коштів, що зберігаються у фінустанові.

Свої вимоги він аргументує тим, що він був позбавлений прав власності на банк у незаконний спосіб.

У прес-службі Міністерства фінансів наразі не прокометували цю публікацію, оскільки юристи не отримували відповідного офіційного документа.

Як повідомлялося, в грудні 2016 року уряд за пропозицією НБУ і акціонерів Приватбанку, найбільшими з яких на той момент були Ігор Коломойський і Боголюбов, прийняв рішення про націоналізацію цієї найбільшої на українському ринку фінустанови.

Держава отримала 100% в його капіталі, а Приватбанк було докапіталізовано на 116,8 млрд гривень.

У рамках націоналізації банку його зобов'язання перед пов'язаними особами підлягали процедурі bail-in та були обмінені на акції додаткової емісії банку.

У середині травня 2017 року Приватбанк залучив EY для проведення комплексного аудиту фінансової звітності та діяльності банку за 2016 рік.

EY підтвердила негативний балансовий капітал ПриватБанку за підсумками діяльності в 2016 році на рівні 0,7 млрд гривень, при тому, що Мінфін до звітної дати вже вніс до капіталу фінустанови 107 млрд гривень.