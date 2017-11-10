Бог дав, Бог взяв. Кому дістанеться енергетика Суркісів

Державною енергетикою, яку курували брати Суркіси, буде тепер управляти президентська команда.

Українська енергетика готується до проводів великого гравця. Один з найбільш одіозних учасників ринку — компанія "Енергомережа", яку курирували брати Григорій та Ігор Суркіси, — готується до самоліквідації.

Разом з нею в небуття підуть 2 млрд грн, які були незаконно виведені з державних обленерго на користь компанії.

Фінал "Енергомережі" веде до втрати братами Суркісами прав на управління державною енергетикою: "Миколаїв-", "Харків-", "Хмельницьк-" та "Черкасиобленерго".

Ці підприємства тепер будуть безпосередньо підпорядковуватися команді найближчого соратника президента і заступника глави фракції "БПП" Ігоря Кононенка. Він уже зайнявся формуванням центрального офісу з управління державною енергетикою і навіть знайшов для неї керівника.

Прийшов. Побачив. Не віддав

Група компаній "Енергомережа" отримала широку популярність у 2015 році, коли взялася за врегулювання фінансових відносин енергетичних дистриб'юторів (обленерго) з їх промисловими клієнтами.

Ці послуги надавалися за чітко визначеним алгоритмом.

На першому етапі "Енергомережа" брала на себе зобов'язання перед обленерго щодо стягнення їх дебіторської заборгованості з промислових підприємств.

На другому — "Енергомережа" прощала основну частину, до 70%, цих боргів промисловим клієнтам, отримуючи від них як подяку інші 30% суми "живими" грошима. Схемою були задоволені всі, крім обленерго: їм "Енергомережа" просто не повертала зібрані з підприємств гроші.

За півтора року такої роботи з державних "Запоріжжя-", "Харків-" і "Черкасиобленерго" було виведено до 2 млрд грн, що спричинило скандал.

Національна комісія регулювання енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП) звинуватила обленерго в нецільовому використанні коштів, а за "Енергомережу" взялися МВС та ГПУ. Наприкінці 2015 року до них приєдналося Національне антикорупційне бюро (НАБУ).

"Договори з "Енергомережею" скасовані через позови до Господарського суду. Сподіваюся, найближчим часом, після передавання справи в суд, ці кошти потраплять державі, звідки були виведені", — сказав глава НАБУ Артем Ситник у травні 2016 року, через кілька місяців після порушення кримінальних справ.

За півтора року гроші так і не повернулися. Одні пов'язують це з корупцією в судах. Інші пояснюють нездійснений прогноз Ситника впливовістю "Енергомережі". Вона належить Дмитру Крючкову, який діяв під прикриттям братів Суркісів.

Йдучи — іди

Не можна сказати, що за два роки скандалів навколо цієї теми нічого не змінилося. Влітку 2017 року Господарський суд Києва почав процедуру банкрутства "Енергомережі". Цей процес мав всі ознаки "штучності".

По-перше, банкрутство "Енергомережі" було розпочате за заявою державної Одеської ТЕЦ, хоча ці компанії до того не ворогували. ТЕЦ не заперечувала проти скуповування її боргів "Енергомережею".

По-друге, простежується рукотворність боргу "Енергомережі" перед Одеською ТЕЦ, на підставі якого була порушена справа про банкрутство.

Так, ТЕЦ переказала 28 млн грн на рахунки "Енергомережі" як передоплату за газ. Його поставка повинна була початися ще у 2016 році, але відреагувати на зрив термінів у ТЕЦ чомусь вирішили тільки зараз.

Сторону Крючкова цікавить, аби банкрутство "Енергомережі" перекваліфікувалося в процес ліквідації компанії, бо саме в такому випадку повернення боргів "Енергомережі" перед обленерго стане неможливим.

Новий канал

Ліквідація "Енергомережі" не лише веде до списання 2 млрд грн, виведених нею з державних обленерго. Згортання ери компанії, яку контролювали Суркіси, стало також драйвером для зміни неофіційного куратора енергетичних дистриб'юторів.

"Була зустріч (Ігоря. — ЕП) Кононенка з (Григорієм. — ЕП) Суркісом. Домовилися, що у Суркіса залишиться тільки "Запоріжжя-", а решта ("Харків-", "Хмельницьк", "Черкаси-" і "Миколаївобленерго". — ЕП) відходить Кононенку", — каже співрозмовник ЕП, який мав стосунок до "Енергомережі".

Зрозуміти, завдяки чому Суркісам вдалося зберегти кураторство над запорізьким обленерго, допоможуть два факти.

Перший. Брати — найбільші міноритарні бенефіціари. Їх кіпрській фірмі Lex Perfecta Limited належить 26% статутного фонду "Запоріжжяобленерго".

Другий. "Запоріжжяобленерго" найбільше постраждало від співпраці з "Енергомережею". З 2 млрд грн понад 900 млн грн було виведено саме з цієї компанії. Через це НКРЕКП у 2016 році перевела "Запоріжжяобленерго" на роботу в умовах "нульового алгоритму". Він передбачає повне вилучення грошей у ліцензіата.

"Раніше компанія збирала із споживачів близько 500 млн грн на місяць, з яких 60 млн грн залишала собі (на виконання інвестиційних програм, оплату податків, виплату зарплати. — ЕП). Зараз у них не залишається нічого. Всі зібрані гроші автоматично йдуть до Києва. Через це у них борги із зарплати майже за три місяці, 122 млн грн, і борги перед податковою, 179 млн грн", — говорить джерело ЕП з НКРЕКП.

У такій ситуації в "Запоріжжяобленерго" просто нема чого "освоювати", тому згоду Кононенка залишити кураторство над компанією за Суркісом можна зрозуміти. Інше питання, що в таборі власників ФК "Динамо" (Київ) не вірять у тривале дотримання угод із соратником Петра Порошенка.

По-перше, в кінці листопада Національна комісія з регулювання енергетики зніме "Запоріжжяобленерго" із згаданого "нульового алгоритму". Тобто компанія нарешті зможе розпоряджатися власними коштами.

По-друге, зараз Кононенко зосереджений на формуванні власного неофіційного центрального офісу, на який буде покладена функція управління державними обленерго і розпорядження їх коштами.

"Переговори (з потенційними претендентами на главу офісу. — ЕП) проходили прямо у "5 елементі" (елітний спортклуб на київському Подолі, що належить Петру Порошенку та Ігорю Кононенку. — ЕП). Знаю, що пропонували мінімум чотирьом", — говорить джерело ЕП.

За його словами, переможцем "кастингу" став Віталій Цадо. Широкому загалу його ім'я нічого не говорить, але в середовищі енергетиків він добре відомий.

У 2008-2009 роках Цадо очолював ТОВ "Луганське енергетичне об'єднання" Костянтина Григоришина. У 2011-2014 роках він керував київським ТОВ "Центр енергетичного моделювання", яке зараз належить компанії "Перший радник" з групи "ДТЕК" Ріната Ахметова.

У 2015 році Цадо став виконуючим обов'язки глави правління багатостраждального "Запоріжжяобленерго".

"Тоді (Микола. — ЕП) Мартиненко за домовленістю з Григоришиним хотів узяти "Запоріжжяобленерго" під себе. Для цього він домігся призначення в. о. глави правління Цадо, але не вийшло — Суркіси побудували грамотний захист (залучили під центральний офіс компанії бійців полку "Дніпро-1", які заблокували доступ команді Цадо. — ЕП)", — говорить джерело.

Після цих подій Цадо нажив собі ворогів у таборі Суркісів, але для Кононенка це скоріше позитивний досвід. В його очах той конфлікт — своєрідна гарантія того, що Цадо не стане грати за його спиною в інтересах "динамівців" і зосередиться на виконанні головного завдання: підготовці державних обленерго до адресної приватизації, яку ФДМ хоче провести у 2018 році.