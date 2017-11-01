"Азот" Фірташа відновив роботу після тривалого простою

Підприємство "Сєвєродонецьке об'єднання Азот" Ostchem відновило роботу.

Про це йдеться в повідомленні компанії.

Підприємство отримало першу продукцію після тривалого простою - відновлений випуск аміачної селітри.

"На нашому підприємстві відновлено роботи по всьому технологічному ланцюжку - від прийому аміаку до отримання мінеральних добрив. Відновлено роботу енергетичних підрозділів і двох технологічних цехів: виробництва азотної кислоти і виробництва аміачної селітри. Випущені мінеральні добрива будуть поставлятися вітчизняним аграріям", - розповів глава правління "Азоту" Леонід Бугаєв.

Відзначається, що у листопаді "Сєверодонецький Азот" Ostchem планує випустити 51 тис. тонн аміачної селітри.

Нагадаємо, 7 березня Укртрансгаз обмежив газопостачання підприємствам "Рівнеазот", "Сєвєродонецьке об'єднання Азот" і "Азот" через борги.

Як відомо, "Рівнеазот" і черкаський "Азот", а також два хімзаводи "Концерн Стирол" (Горлівка) і "Сєвєродонецьке об'єднання Азот" належать Дмитру Фірташу.

Варто зазначити, що Ostchem бізнесмена Дмитра Фірташа є одним з найбільших гравців на ринку добрив України.

Раніше в Українській аграрній конфедерації заявили, що Ostchem шантажує аграріїв намагаючись підняти ціни на добрива.

Економічна правда