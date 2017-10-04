OVERTIME: ГОЛОВНІ ПОДІЇ ДНЯ

Про ЄБРР, про МВФ та газ, про голову НБУ, про вугілля, про приватизацію, про Укрзалізницю.

Про голову НБУ. Перший заступник голови Нацбанку Яків Смолій, якого називаються наступником Валерії Гонтарєвої, отримує доходи від надання банкам в оренду власного нерухомого майна.

Про УЗ. Укрзалізниця виграла в Ощадбанку суд у справі договору поруки Донецької залізниці.

Про МВФ та газ. Переговори з Міжнародним валютним фондом про ціну газу для населення й теплокомуненерго на опалювальний період 2017/2018 року продовжаться у Вашингтоні на наступному тижні.

Про вугілля. Антрацит з окупованого Донбасу завдяки російським документам напівлегально потрапляє до Польщі, а прибутки від його продажу потрапляють в тому числі до кишені ватажка "ЛНР" Ігоря Плотницького.

Про ЄБРР. Європейський банк реконструкції і розвитку готовий продовжити фінансову підтримку закупівель газу для України і навіть збільшити її обсяг, але розцінює як перешкоду відсутність незалежної наглядової ради в "Нафтогазі".

Про приватизацію. Міністерства не поспішають передавати підприємства в управління Фонду державного майна, що негативно впливає на процес приватизації.

Про ОПЗ. "Одеський припортовий завод" шукає партнера для роботи за так званою давальницькою схемою після того як група компаній "Еру" вирішила припинити співпрацю з держпідприємством.

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