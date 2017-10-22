"Стимулюючі тарифи" забезпечать власників обленерго прибутком у 30 мільярдів - депутат

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг, може забезпечити власників обленерго гарантованим прибутком у 30 мільярдів гривень в рамках так званого RAB-тарифоутворення.

Про це у своїй статті для "Дзеркала тижня" пише Вікторія Войціцька, народний депутат України.

"Суть RAB-тарифоутворення проста. Держава хоче, щоб приватні компанії, які є власниками певної інфраструктури, вкладали власні кошти в її модернізацію", - зазначає автор.

"Для того щоб це відбулося в добровільному порядку, інвестора, звичайно ж, потрібно економічно зацікавити (тобто простимулювати). Тому держава гарантує повернення певного відсотка з цієї вкладеної суми інвестору за умови належного виконання ним модернізаційної роботи", - йдеться у статті.

НКРЕКП пропонує перевести на RAB-тарифоутворення 11 обленерго, таких, як "Полтаваобленерго", "Вінницяобленерго", "Чернігівобленерго", "Київенерго", "Дніпрообленерго" та ін. Однак, ці активи були куплені за заниженою вартістю.

"Наприклад, у 2012 році "Вінницяобленерго" приватизували за 0,35 млрд грн, "Дніпрообленерго" — за 1,3 млрд грн. Відносно нещодавно Фонд держмайна прийшов до висновку, що на сьогоднішній день така оцінка цих активів не є об'єктивною, і переоцінив "Вінницяобленерго" в 8,2 млрд грн і "Дніпрообленерго" — у 13 млрд. Як бачимо, приріст від ціни приватизації в 23 рази, і в 10 разів, відповідно", - пише депутат.

"Арифметика виходить наступна. Загальна сума переоцінки всіх активів може досягти більше 210 млрд грн. Відповідно, щорічний RAB-тариф становитиме 26 млрд грн. Додатково власники обленерго будуть отримувати прибуток у розмірі 5 млрд грн від амортизації на переоцінені активи. Підсумуємо, і у нас виходить 30 млрд грн додаткового прибутку", - заявляє Войціцька.

Автор бачить логічною умовою впровадження RAB-тарифу для нинішніх власників обленерго виставити вимогу, щоб вони доплатили до ринкової вартості ті гроші, які раніше недоотримав державний бюджет.

"Тільки за умови, що власники обленерго, такі, як Суркіс, Григоришин, Ахметов, Коломойський, доплатять до ринкової вартості, вони будуть мати право вимагати від держави гарантований прибуток у вигляді RAB-тарифу, пропонована ставка якого становить 12,5%", - вважає депутат.

Раніше повідомлялось, що Уряд підтримує впровадження RAB-регулювання з метою енергомодернізації обленерго, але не у такому вигляді як це пропонує Національна космісія з регулювання енергетики та комунальних послуг.

Як зазначалося, НКРЕКП підготувала нормативну базу для переведення енергокомпаній на RAB-регулювання.

Голова комісії Дмитро Вовк заявив, що перехід на стимулююче регулювання дозволить енергокомпаніям залучати інвестиції, підвищити енергоефективність, надійність та якість послуг, а в довгостроковій перспективі і знизити тарифи.

Виходячи з документу, комісія збирається закласти в так зване RAB-регулювання дохідність для обленерго на рівні 12,5% річних на нову базу (йдеться про інвестиції в нові активи) та так само 12,5 річних дохідності на стару базу (наявні активи компаній).

На думку експерта з енергетики Андрія Геруса, це дасть можливість власникам обленерго отримувати близько 30 млрд грн щорічно, оскільки "такий RAB-тариф збільшить тариф обленерго у 3 рази".

Також він наголошує, що "cтара база" активів обленерго була оцінена за новою методикою і через це їх вартість зросла удвічі.

Крім цього, він вважає, що ставка 12,5% на нову базу не буде спонукати обленерго інвестувати в розвиток мереж (наразі банки пропонують близько 15% річних для вкладів - ЕП).

Стимулююче тарифоутворення або RAB-регулювання – система довгострокового тарифоутворення, основною метою якої є залучення інвестицій у розвиток та модернізацію електричних мереж. Ця система широко застосовується в Європі.