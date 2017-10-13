OVERTIME: ГОЛОВНІ ПОДІЇ ДНЯ

Про ціни, податки і Омеляна.

Про ціни. Гройсман пояснив, чому в Україні зросли ціни на продукти.

Про Омеляна. НАБУ розслідує незаконне збагачення Омеляна. Сам міністр заявляє, що з його боку немає жодних порушень і анонсував запуск семи нових авіарейсів у Європу.



Про податки. Стало відомо, хто сплатив найбільше податків до бюджету і Roshen, наприклад, заплатила трохи більше податків, ніж футбольний клуб Ахметова.



Не тільки про футбольний клуб. "Метінвест" Ахметова може піти з ринку ЄС.

Про інфляцію. Нацбанк очікує уповільнення інфляції до кінця року.



Про НБУ. Нацбанк заборонив операції з грошима РФ із зображенням Криму.

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