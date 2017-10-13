Велика реформа: що буде з податком на прибуток

Рік тому Нацрада реформ підтримала введення податку на виведений капітал, а віз і нині там. Кабмін, Мінфін та парламент імітують підтримку законопроекту, а насправді роблять усе, щоб загальмувати його ухвалення.(Рос.)

Октябрь 2016 года. Нацсовет реформ поддержал введение налога на выведенный капитал.

Октябрь 2017 года. Нацсовет реформ должен провести заседание и одобрить введение налога на выведенный капитал.

Нацсовет не запутался во времени. Просто так продвигается реформа налога на прибыль.

О том, что надо реформировать налог на прибыль разговоры идут давно. Уже больше года проговаривается вариант с заменой его на налог на выведенный капитал.

Это не просто разговоры — Кабмин должен был подготовить соответствующий законопроект и вынести его на рассмотрение Национальной рады реформ при президенте. Прежде чем документ будет внесен в парламент, его должна была рассмотреть Нацрада. Но этого не произошло.

ЭП выясняла, что намерен делать Нацсовет в отношении налога на прибыль, и есть ли у него будущее.

У истоков реформы

Идея реформировать налог на прибыль возникла на почве его неэффективности. Он не создает стимулов для инвестиций и сложен в администрировании, бизнес может легко уклоняться от его уплаты.

Кроме того, до 2017 года существовала практика уплаты налога на прибыль авансом, в результате которой образовывались переплаты. Несмотря на отмену авансовых платежей, полностью погасить переплаты по налогу на прибыль пока не удалось. По данным ГФС, 1 октября 2017 года сумма переплат составляла 14,4 млрд грн.

В конце 2016 года депутаты предложили заменить налог на прибыль налогом на выведенный капитал, который введен в Эстонии. Приняв зимой 2016 года поправки в Налоговый кодекс, Верховная Рада обязала Кабмин до 1 июля 2017 года внести в парламент проект закона о налоге на выведенный капитал (НнВК).

Кабмин до сих пор этого не сделал. В начале октября этого года он только принял законопроект и тут же заявил, что документ должен пройти Нацсовет реформ.

Важный момент: законопроект о налоге на выведенный капитал с большой натяжкой можно назвать правительственным. Его изначальные идеологи и авторы — юристы Татьяна Шевцова и Александр Шемяткин.

В 2016 году их законопроект обсуждался в комитете по вопросам налоговой и таможенной политики Нины Южаниной. Тогда Южанина была готова поддержать законопроект с условием, что удастся решить вопросы его влияния на бюджет и перекрыть бизнесу возможности уходить от уплаты НвНК.

Когда стало понятно, что проект должен исходить от Кабмина, ситуация изменилась. В правительстве взяли за основу экспертно-депутатский вариант и после еще одного этапа всеобщих обсуждений представили на всеобщее обозрение "свой" документ.

В чем суть изменений

Введение НнВК позиционируется как противовес некоторым жестким фискальным правилам BEPS, которые предотвращают размывание налоговой базы и вывод компаниями прибыли из-под налогообложения. Эти правила планировалось вводить в рамках деофшоризации.

Механика ННвК в том, чтобы облагать налогом распределенную прибыль — выплату дивидендов и платежей, которые к ним приравниваются.

К последним относятся уплаченные в адрес нерезидентов-связанных лиц проценты, страховые выплаты, доначисления по операциям трансфертного ценообразования, инвестиции в уставный капитал неплательщиков налога на выведенный капитал, отдельные случаи выплаты роялти.

Исходя из идеи, должен также поменяться подход к налогообложению процентов.

Например, если размер полученных у нерезидентов кредитов превышает размер собственного капитала в полтора раза, ставка налога составит 5%.

Если же кредитор-нерезидент находится в низконалоговой юрисдикции, а размер полученных от него кредитов превышает размер собственного капитала в 3,5 раза, налоговая нагрузка на проценты выше — 20%.

Для банков предусмотрены поблажки в виде переходного периода — они смогут платить налог на прибыль до 2020 года.

Основная мотивация НнВК, как уверяют авторы этой идеи, — дать бизнесу стимулы для развития, увеличить ресурс, который можно будет направлять на развитие.

Бюджетные потери

К НнВК много вопросов. Главных претензий — две. Первая — лазейки для вывода прибыли из-под налогообложения все равно остаются. Вторая — переход на новый налог сулит огромные бюджетные потери в первые годы действия.

С учетом детенизации, говорится в пояснительной записке к законопроекту, в первый год дыра в госбюджете может составить 26 млрд грн. Местные бюджеты недополучат 5,4 млрд грн. Без детенизации потери окажутся большими — 30,8 млрд грн для госбюджета и 8,7 млрд грн для местных бюджетов.

В ГФС считают, что фискальные потери могут оказаться намного выше.

"Доля крупных плательщиков в общей сумме поступлений в бюджет по этому налогу — 68,1%. За девять месяцев 2017 года в бюджет от нас поступило 36,9 млрд грн. Поступления по налогу на прибыль от крупных плательщиков в 2017 году более чем на 40% превышают декларирование 2016 года", — отметил в разговоре с ЭП глава офиса крупных налогоплательщиков Евгений Бамбизов.

По его словам, у нового налога есть положительный аспект: администрировать его станет намного проще. Однако после его введения будет значительный провал по поступлениям. Все потому, что расчеты, которые прилагаются к законопроекту, устарели: они отражают плановые, а не реальные показатели.

"По нашим расчетам, потери от НнВК могут достигнуть 100 млрд грн в следующие два года. Это с учетом недопоступлений от налога на репатриацию", — говорит он. Львиная доля этих потерь придется именно на крупные компании.

Да, но нет

То, что НнВК сулит бюджетные потери, никогда не было новостью, но все это время НнВК занимал своем место в политических играх. Депутаты его поддерживали наперекор Минфину.

Минфин его не поддерживал, но выполнил требование депутатов и подготовил документ. Правда, он сказал, что введение НнВК возможно в двух случаях: при резком сокращении расходов или повышении налогов. Оба варианта нереальны.

Кабмин проект поддержал, но отправил в Нацсовет реформ, что затянет процесс.

В Нацсовете реформ говорят, что "готовы рассмотреть", но вся эта история им определенно не по душе, и документ нужно направлять в Верховную Раду.

"Решение по этому налогу как элементу деофшоризации мы уже приняли в 2016 году. Сейчас изучаем расчеты. Есть расчеты от немецких советников Минфина — не очень позитивные по части фискального эффекта. Есть расчеты Института будущего — у них ожидания очень хорошие. К тому же для проведения заседания Нацсовета реформ мы должны получить материалы от Кабмина, а мы их не получили", —- сказал ЭП замглавы АП, секретарь Нацсовета реформ Дмитрий Шимкив.

По его словам, заседание Нацсовета реформ может состояться в конце октября или начале ноября, на котором, кроме прочего, будет рассмотрен вопрос о НнВК.

"Мы готовы, но когда Кабмину нужно, он вносит проект в парламент. Так было с законопроектом о приватизации. Попросили Нацсовет в июле. Когда услышали, что он будет в сентябре, быстро внесли проект закона в парламент. Сейчас тоже можно запустить работу с Верховной Радой и не тянуть время", — говорит он.

Главной спорной темой в отношении законопроекта будет дата его введения. Ранее вводные в отношении нее дал президент — не ранее 2019 года. Высока вероятность, что в 2018 году из-за фактора выборов Верховная Рада воздержится от каких-либо налоговых изменений, которые заставят бизнес волноваться.