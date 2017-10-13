Гройсман пояснив, чому в Україні зросли ціни на продукти
Прем'єр-міністр Володимир Гройсман заявив, що не бачить передумов для зростання цін в Україні.
Про це він сказав в інтерв'ю "5 каналу".
Гройсман заявив, що не бачить зараз жодних передумов до того, що щось буде зростати.
"У нас було зростання цін на овочі, фрукти, тому що в країні не було врожаю достатнього і це всі розуміють. Запитайте у експертів, вони вам розкажуть, що не такі врожаї, тому й ціни піднялися", - сказав прем’єр.
"До речі, ціни також зросли тому що ми стали країною-експортером, почали наше продовольство продавати за кордон і там реалізовувати за валюту, але важливо відновлювати потужність виробництва всередині країни", - заявив він.
"Я в 2018 рік, що стосується цін, дивлюся абсолютно оптимістичніше, ніж це було в 2017 році", - сказав Гройсман.
"Що стосується м'яса, ви знаєте, що була африканська чума і тому поголів’я свиней було зменшено і тому ціни почали зростати", - заявив очільник уряду.
За його словами, це другий надзвичайно важливий чинник, який вплинув на підвищення ціни.
За даними Держстату, споживчі ціни в Україні у вересні 2017 року порівняно з серпнем зросли на 2,0%.
З початку року (до грудня 2016 року) ціни в Україні зросли на 10,2%. За даними статистичного відомства, річна інфляція (до вересня минулого року) становила 16,4%.
Згідно з проектом державного бюджету на 2018 рік, у наступному році інфляція в Україні повинна сповільнитися до 7%.
Економічна правда
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