Суд зобов’язав НАБУ відкрити провадження щодо голови Нацбанку

Суд зобов'язав Національне антикорупційне бюро відкрити кримінальне провадження щодо голови Національного банку України та власника істотної частки банку "Фінанси та кредит".

Про це йдеться в ухвалі Солом’янського районного суду, опублікованій в Єдиному реєстрі судових рішень.

Згідно з ухвалою, позивач подав скаргу на бездіяльність органів НАБУ.



За заявою позивача, він наприкінці серпня направив до НАБУ листа, у якому повідомлялося про вчинені кримінальні правопорушення зазначеними особами. Однак справу досі порушено не було.

На суд представник НАБУ не з'явився. Солом'янський суд, розглянувши аргументи позивача, ухвалив скаргу та зобов’язав НАБУ відкрити кримінальне провадження.

Нагадаємо, екс-голова Національного банку Валерія Гонтарева 10 травня 2017 року подала прохання про відставку. Потому пішла у тривалу відпустку.

До призначення нового очільника НБУ – регулятором керує перший заступник голови Яків Смолій.

Як відомо, у січні 2017 року НАБУ почало досудове розслідування щодо глави НБУ Валерії Гонтаревої і директора-розпорядника ФГВФО Костянтина Ворушиліна за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.365-2 КК ("зловживання повноваженнями особами, які надають публічні послуги").

У лютому НАБУ зареєструвало провадження за фактом оприлюднених записів телефонних розмов заступника глави НБУ Катерини Рожкової з акціонерами.

Директор Національного антикорупційного бюро України Артем Ситник розповів, що НАБУ вивчає факти багатомільйонного рефінансування банків зі сторони Нацбанку.

"Основа цієї справи – перевірка коштів, які виділяли на рефінансування. Нас цікавить, чи не було зловживань з боку працівників Нацбанку. Йдеться про великі суми коштів, тож зрозуміло, такі рішення не приймали без згоди вищого керівництва НБУ", - розповів Ситник.

Він додав, що працівники НАБУ побачили підозріло великі перерахування коштів за кордон, виділених для рефінансування певних банків.

Раніше в ГПУ повідомили, що посада Владислава Куценка наказом генерального прокурора України від 30 серпня 2016 року була скорочена і він перебуває поза штатом, ухиляючись від отримання повідомлення про скорочення.

У ГПУ заявили, що Куценко не уповноважений представляти або коментувати офіційну позицію Генеральної прокуратури з будь-яких питань. А його рапорти подані через приймальню громадян і будуть розглядатися у загальному порядку.

Пізніше Куценко повідомив УП, що продовжує працювати у Генпрокуратурі на посаді заступника начальника Департаменту забезпечення діяльності керівництва ГПУ.

Як відомо, Куценко за часів генпрокурорства Віктора Шокіна озвучував його позицію та позиції Гегпрокуратури на той час.

Економічна правда