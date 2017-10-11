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Фонд держмайна переніс продаж ОПЗ на грудень

Середа, 11 жовтня 2017, 14:40

Фонд держмайна України затвердив терміни продажу пакетів акцій ряду підприємств, в тому числі Одеського припортового заводу, Донбасенерго, Одесаобленерго і Сумиобленерго.

Відповідний наказ 5 жовтня підписав і. о. голови ФДМУ Віталій Трубаров, документ опублікований в газеті Відомості приватизації 11 жовтня, передає Liga.net.

У разі, якщо Кабінет міністрів прийме рішення про умови продажу, в листопаді ФДМУ планує продати 68% акцій ПАТ Запорізький алюмінієвий комбінат, 99,8% акцій Херсонської ТЕЦ, а в грудні - 99,5% акцій ОПЗ і 99,9% компанії Оріана.

Також на грудень заплановано продажу 25% акцій Донбасенерго, Одесаобленерго і Сумиобленерго.

Нагадаємо, керівник Фонду держмайна Віталій Трубаров заявляв, що продаж планується в проміжку лютий-квітень 2018.

Раніше повідомлялося, що ЄБРР розчарований ходом приватизації в Україні.

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Фонд держмайна ОПЗ
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