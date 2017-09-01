Місія МВФ приїде в Україну тричі - ЗМІ

У вересні-жовтні в Україну прибуде три місії МВФ.

Про це повідомляє FinClub.

Йдеться про технічні місії, які вивчатимуть підготовку проекту держбюджету на 2018 рік, пенсійної реформи і так далі.

Перша місія почнеться вже в понеділок 4 вересня, ще одна планувалася на 14 вересня. Ця місія може початися 12 вересня.

Незважаючи на публічні запевнення НБУ та Мінфіну про те, що Україна до кінця року планує отримувати транші МВФ, деякі представники НБУ налаштовані не так оптимістично.

"У нас немає розуміння, чи буде транш в цьому році. При цьому місія буде, коли в НБУ немає нового голови, і зараз можуть на якийсь час відсторонити міністра фінансів", - говорить джерело в НБУ.

Йдеться про те, що у вересні парламент повинен отримати подання президента на звільнення голови НБУ Валерія Гонтаревої, яка з 11 травня перебуває у відпустці, а також розглянути подання на призначення нового глави НБУ.

Ймовірний кандидат - голова Райффайзен Банку Аваль Володимир Лавренчук.

"Відсторонення" міністра фінансів може статися в разі успішного розслідування кримінального провадження.

"Зараз по Данилюку почнуться активні дії і на наступному тижні його можуть відсторонити на час слідства, щоб прибрати відомство з-під удару [Юрія] Луценко", - сказав співрозмовник видання в Мінфіні.

Як повідомлялося, Рада директорів Міжнародного валютного фонду 3 квітня 2017 року завершила третій перегляд програми розширеного фінансування EFF для України.

Національний банк 5 квітня отримав черговий транш МВФ у розмірі 1 млрд дол.

За прогнозами міжнародного рейтингового агентства S&P Global Ratings, Україна, швидше за все, отримає наступний транш кредиту від МВФ та пов'язане з ним фінансування зовнішніх донорів у другому півріччі 2017 року за умови прогресу у проведенні земельної та пенсійної реформ.

Україна відновила співпрацю з МВФ за чотирирічною програмою розширеного фінансування об'ємом 17,5 млрд дол. у 2015 році - після більш ніж річної перерви.

Програма EFF змінила програму stand-by, розпочату в 2014 році.

МВФ вирішив змінити попередню програму "стенд-бай" на "механізм розширеного фінансування" в зв'язку з більш тривалої потребою платіжного балансу України.

3 серпня Україна здійснила першу виплату кредиту Міжнародного валютного фонду за програмою stand-by у розмірі 450 мільйонів доларів.

Нагадаємо, екс-голова НБУ Валерія Гонтарева повідомляла, що 2017 року Україна повинна виплатити близько 2,6 млрд доларів за зовнішнім боргом.

Станом на червень 2017 року чисті валютні резерви НБУ становили 4,98 мільярда доларів.

Як повідомлялося, загальний розмір міжнародних резервів НБУ в липні становив 18 мільярдів доларів.