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Фонд держмайна відклав приватизацію ОПЗ на весну

Четвер, 21 вересня 2017, 19:35

Фонд державного майна розраховує провести приватизацію ПАТ "Одеський припортовий завод" навесні 2018 року.

Про це заявив в.о. голови ФДМ Віталій Трубаров, передає прес-служба фонду.

За словами чиновника, Фонд державного майна розраховує представити результати оцінки "Одеського припортового заводу" в листопаді.

"Ми провели конкурс з відбору оцінювачів, і вони вже працюють, щоб у встановлені терміни закінчити оцінку ОПЗ", - зазначив Трубаров.

Голова ФДМ додав, що завданням Фонду є провести прозору та ефективну приватизацію підприємства і ведуться всі підготовчі роботи, щоб навесні наступного року провести приватизацію ОПЗ.

Нагадаємо, Фонд державного майна 23 серпня оголосив конкурс з відбору суб'єктів оціночної діяльності для визначення вартості державного пакета акцій ПАТ "Одеський припортовий завод".

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Економічна правда

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ОПЗ Фонд держмайна
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