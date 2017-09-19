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Стала відома ще одна компанія, яку обшукувала СБУ

Вівторок, 19 вересня 2017, 20:45

Ще однією телеком-компанією в офісі якої проводили у вівторок обшуки співробітники Служби безпеки України, став магістральний телеком-оператор "Фіорднет".

Про це LIGA.net повідомило джерело в компанії.

Основний вид діяльності "Фіорднет" - надання послуг IP-транзиту на основі мережі "Фіорд".

Компанія заснована в січні 2013 року. Її опорні вузли мережі розміщені в Лондоні, Амстердамі, Франкфурті, Стокгольмі, Києві, Москві і Санкт-Петербурзі.

Нагадаємо, у вівторок вранці співробітники СБУ прийшли з обшуком в офіс одного з найбільших магістральних телеком-операторів Евротранстелеком (ЕТТ).

Пізніше на сайті СБУ з'явилася інформація, що правоохоронці викрили ряд телекомунікаційних провайдерів на незаконній маршрутизації інтернет-трафіку в так звані "ДНР/ЛНР", тимчасово анексований Крим і невизнане Придністров'я.

Під час проведення санкціонованих обшуків в приміщеннях провайдерів в Києві і області, Дніпрі, Одесі та Харкові правоохоронці вилучили кінцеве комп'ютерне обладнання та документальні матеріали, що підтверджують здійснення протиправної діяльності.

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