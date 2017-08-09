Єврокомісія протестувала газотранспортну систему України

Представники Європейської комісії досліджували сценарії можливих кризових ситуацій з поставками природного газу в Україну.

Про це повідомляє прес-служба Нафтогазу.

Дослідженням сценаріїв можливих кризових ситуацій з поставками природного газу в Україну займалися представники Спільного дослідницького центру генерального директорату Європейської комісії разом з представниками "Нафтогазу України", "Укртрансгазу" і Міністерства енергетики та вугільної промисловості.

Як повідомляється, дослідження проходило відповідно до методології та стандартів Європейського Союзу, які також закріплені в законі України про ринок природного газу.

Предметом дослідження були ризики для української ГТС в опалювальному сезоні 2017-2018 років. Також були проаналізовані сценарії кризових ситуацій, імовірність і наслідки їх настання.

Повідомляється, що результати дослідження стали базою для розробки комплексу превентивних заходів, які суттєво підвищують рівень готовності ГТС до надзвичайних ситуацій.

Бенефіціаром проведеного дослідження є Міністерство енергетики та вугільної промисловості України як центральний орган виконавчої влади, відповідальний за моніторинг безпеки поставок природного газу. Дослідження проводилося на кошти Європейської комісії в рамках надання технічної допомоги Європейської комісією. Проект реалізується вже другий рік і в цілому розрахований на три роки.

Раніше міністр енергетики та вугільної промисловості Ігор Насалик заявив, що Укртрансгаз може виявитися технічно не готовим до прокачування газу, якщо топ-менеджмент НАК Нафтогаз України скоротить інвестиції в газотранспортну систему України.

У Нафтогазі відповіли, що подібні заяви можуть завдати шкоди Україні і запевнили, що підготовка до опалювального сезону йде за планом.

Економічна правда