Насалик: "Нафтогаз" повинен змінити свою політику стосовно "Укртрансгазу"

ПАТ "Укртрансгаз" може бути технічно не готове до прокачування газу, якщо топ-менеджмент НАК "Нафтогаз України" скоротить інвестиції в газотранспортну систему України.

Про це заявив міністр енергетики та вугільної промисловості Ігор Насалик, передає "Інтерфакс-Україна".

"Я підтримую "Укртрансгаз" в їхньому баченні, я вважаю нерозумною політику НАК "Нафтогазу" щодо транспортної системи", - сказав Насалик в ефірі програми "Перша шпальта" на телеканалі "UA:Перший" у неділю, відповідаючи на запитання ведучого про обурення працівників УТГ через те, що НАК урізує програми інвестицій у ГТС.

"Вони її для себе, скажімо, вже закреслили і не розглядають у 2019 році. З такою позицією НАК "Нафтогазу України" ми можемо дійти до того, що "Укртрансгаз" може бути технічно не готовий до прокачування газу", - заявив він.

Міністр зазначив, що після рішення влади США про посилення санкцій стосовно Російської Федерації, зокрема тих, які фактично блокують будівництво Nord Stream-2, посилюється акцент на українську газотранспортну систему.



"Якщо вона (українська ГТС – Ред.) буде не готова - це для нас буде катастрофа. Тому мені здається, що менеджменту "Нафтогазу", в структурі якого, в управлінні якого перебуває "Укртрансгаз", та який затягує питання анбандлінгу - розподілу, якого вимагає третій, четвертий енергетичний пакет, - це їхня відповідальність. Вони мають абсолютно по-іншому підійти", - сказав Насалик.

Як повідомлялося, активна стадія протистояння між керівництвом "Нафтогазу" і "Укртрансгазу" розпочалася у вересні 2016 року, коли Мінекономіки перебрало на себе функції з управління УТГ у частині зміни правління та наглядової ради компанії, а також затвердження її фінплану та інвестпрограми, тоді як раніше це входило в компетенцію правління "Нафтогазу".

За словами екс-президента "Укртрансгазу" Ігоря Прокопіва, ініціатива щодо зміни перепідпорядкування оператора ГТС із НАК на МЕРТ належала йому, оскільки у керівництва НАК і УТГ різне бачення майбутнього оператора в частині бізнесів щодо управління магістральними газопроводами, ПСГ і сервісними службами, а також щодо обсягів закупівлі обладнання для виробничих потреб.

Пізніше МЕРТ скасувало своє рішення про перепідпорядкування УТГ, а Кабінет міністрів забрав собі управління держхолдингом.

У середині лютого 2017 року правління НАК "Нафтогазу України" за погодженням із наглядовою радою відсторонило президента "Укртрансгазу" Прокопіва від обов'язків, а в середині березня - проголосувало за його відставку.

За словами голови правління НАК Андрія Коболєва, рішення щодо звільнення Прокопіва пов'язане з виявленими порушеннями під час проведення компанією тендерів.

3 серпня 2017 року було звільнено з обійманої посади віце-президента - головного інженера ПАТ "Укртрансгаз" Ігоря Бурака.

Згідно з повідомленням об'єднаного профспілкового комітету працівників апарату УТГ, рада голів профкомів УТГ оголошує про початок трудового спору у зв'язку зі звільненням Бурака і планами "Нафтогазу" щодо скорочення штатної чисельності співробітників компанії, які анонсував голова НАК Коболєв 24 липня на нараді з директорами філій оператора ГТС.

Цього самого дня головний комерційний директор НАК Юрій Вітренко повідомив, що урядовий комітет відхилив фінансовий план ПАТ "Укртрансгаз" через положення, які Кабінет Міністрів раніше вже погоджував у фінансовому плані НАК "Нафтогаз України".

"Укртрансгаз", 100% якого належить НАК "Нафтогаз України", експлуатує систему магістральних газопроводів і 12 підземних сховищ газу країни загальною місткістю 31 млрд куб. м.