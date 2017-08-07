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Коболєв відповів Насалику на критику "Нафтогазу"

Понеділок, 7 серпня 2017, 18:00

Голова ПАТ "Нафтогаз" Андрій Коболєв відповів на критику міністра енергетики Ігоря Насалика щодо газотранспортної системи України.

Про це він написав на своїй сторінці в Facebook.

"Минулого року гучні заяви міністра щодо недостатності газу в українських ПСГ стали однією з головних причин спекулятивного росту цін на газ в ЄС, що коштувало Україні декілька десятків мільйонів доларів, на які зросла ціна імпортованого газу", - написав Коболєв.

"Тепер заяви щодо нездатності української ГТС "прокачувати газ"...", - додав він.

Прес-служба НАК "Нафтогаз" також не залишила заяву міністра без відповіді. 

"Все буде добре і з реформою системи закупівель в Укртрансгазі, і з підготовкою до нового сезону", - зазначила компанія у повідомленні у соцмережі Facebook.

Нагадаємо, міністр енергетики та вугільної промисловості Ігор Насалик розкритикував позицію НАК "Нафтогаз України" щодо скорочення інвестицій в українську газотранспортну систему.

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Коболєв Нафтогаз Насалик ГТС
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