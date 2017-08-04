Wizz Air почне літати з Києва до Любліна та Познані
Угорський лоукостер Wizz Air з 25 серпня відкриє два нових напрямки із Києва - в Люблін і Познань.
Про це повідомляє ЦТС.
Таким чином авіакомпанія збільшить кількість маршрутів з аеропорту Київ (Жуляни) до Польщі з 4 до 6.
Польоти в Люблін і Познань будуть виконуватися двічі на тиждень - по понеділках і п'ятницях. Вартість квитка в Люблін - від 429 грн, в Познань - від 579 грн.
В аеропорту Люблін розраховують на значний пасажиропотік з Києва у зв'язку з запуском нового рейсу. Так, директор аеропорту Кшиштоф Войтович заявив, що вважає запуск рейсів до Києва приводом для радості, оскільки Люблін "буде місцем для транзиту, звідки після прибуття, пасажири можуть відправитися в інші міста Польщі".
Зараз Wizz Air з Києва також літає в Варшаву, Вроцлав, Гданськ і Катовіце. Також в цьому році авіакомпанія повернулася в аеропорт Львів.
Зараз з Познані до Львова літає польська авіакомпанія LOT.
Нагадаємо, Wizz Air додасть третій літак Airbus A320 на свою київську базу в аеропорту "Київ" (Жуляни) з квітня 2018 року.
Протягом того ж місяця Wizz запустить два нові маршрути з Києва до Лісабона і Таллінну, а також збільшить частоту рейсів на найпопулярніших напрямах - 11 додаткових рейсів в тиждень в рамках літнього розкладу з Києва у наступному році.
Як повідомлялося, Wizz Air хоче літати маршрутами, за якими планував літати Ryanair і вже звернувся з відповідною пропозицією до аеропорту Львів.
Нагадаємо, Wizz Air оголосив про скасування плати за ручну поклажу на рейсах, які будуть виконуватися з 29 жовтня 2017 року.
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