Канал Ахметова зняв фільм на захист скандальної схеми "Роттердам+"

Телевізійний канал "Україна" показав фільм власного виробництва, у якому захищає скандальну схему "Роттердам+".

Фільм "Слідами Роттердам+" опублікований на youtube-сторінці газети "Сегодня", що входить до складу "Медіа Група Україна" холдингу СКМ Ахметова.

У фільмі наводяться "аргументи" та "думки експертів" на підтримку формули, яка визначає методику формування оптової ринкової ціни на електроенергію в Україні.

Зазначимо, що НАБУ проводить розслідування за фактом зловживання службовим становищем посадовими особами НКРЕ, які затвердили формулу Роттердам+.

17 серпня співробітники НАБУ прийшли з обшуком в будівлю НКРЕ.

Директор Національного антикорупційного бюро Артем Ситник заявив, що так звана формула "Роттердам+" застосовується незаконно щодо значної кількості вугілля.

Після цього, Ситник повідомив, що антикорупційне бюро піддається тиску через розслідування щодо "Роттердам+".

Як відомо, у березні 2016 року Національна комісія з регулювання енергетики і комунальних послуг затвердила нову методику визначення оптової ринкової ціни на електроенергію. Це ціна, за якою ТЕС продають електроенергію в ринок. У ній, зокрема, враховується ціна на вугілля.

Відповідно до нової методики, вартість вугілля у виробництві вугільно-теплової генерації рахується за формулою "вартість вугілля у порту Роттердам плюс вартість його доставки в Україну".

Через застосування нової формули теплові генерації, в тому числі генерації ДТЕК Ріната Ахметова і державне "Центренерго", стали продавати електроенергію дорожче.

Нагадаємо, раніше телеканал "Україна" зняв схожий фільм "Слідами грантоїдів" про антикорупційних активістів та громадські організаціії.

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Економічна правда