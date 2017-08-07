НАБУ підозрює членів НКРЕ в злочинних домовленностях для затвердження Роттердам+

НАБУ проводить розслідування за фактом зловживання службовим становищем посадовими особами НКРЕКУ, які затвердили формулу Роттердам +.

Про це йдеться в ухвалах Солом'янського районного суду Києва від 10 липня, передає Liga.net.

НАБУ направило до суду ряд клопотань, якими просило допустити детективів до банківських документів Центренрего і Дніпроенерго для перевірки обґрунтованості затвердження формули Роттердам +.

"Досудовим розслідуванням встановлено, що голова і члени НКРЕКУ, використовуючи службове становище всупереч інтересам служби та діючи в інтересах генеруючих компаній, навмисне, з метою створення умов отримання ГК ТЕС надприбутків, в січні-березні 2016 року під час розробки порядку формування оптової ринкової ціни (Роттердам +) забезпечили включення в нього явно необґрунтованої формули, яка збільшувала вартість вугілля. Таким чином, вони створили всі необхідні умови для зростання ціни продажу електричної енергії на оптовий ринок", - йдеться в ухвалі суду.

Суд відхилив всі клопотання НАБУ.

Бюро проводить досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом зловживання службовим становищем посадовими особами НКРЕКУ, які в 2016 році брали участь в ухваленні постанови № 289 "Про затвердження Порядку формування прогнозної оптової ринкової ціни електричної енергії" (формула Роттердам +).

На думку слідчих, це призвело до економічно необґрунтованого збільшення ціни покупки електроенергії ДП Енергоринок у енергогенеруючих компаній.

НАБУ також вважає, що посадові особи НКРЕКУ, діючи умисно в інтересах генеруючих компаній на виконання злочинних домовленостей, використовуючи необґрунтовану формулу розрахунку вартості енергетичного вугілля, здійснили розрахунки прогнозованої оптової ринкової ціни електричної енергії за завищеною вартістю енергетичного вугілля на 2-4 квартали 2017 року.

"Це дозволило генеруючим компаніям теплових електростанцій отримати надприбутки з виробництва та подальшого продажу електричної енергії на оптовий ринок електроенергії, а споживачі е/е безпідставно понесли витрати на її покупку", - йдеться в ухвалі суду.

Як відомо, у березні 2016 року Національна комісія з регулювання енергетики і комунальних послуг затвердила нову методику визначення оптової ринкової ціни на електроенергію. Це ціна, за якою ТЕС продають електроенергію в ринок. У ній, зокрема, враховується ціна на вугілля.

Відповідно до нової методики, вартість вугілля у виробництві вугільно-теплової генерації рахується за формулою "вартість вугілля у порту Роттердам плюс вартість його доставки в Україну".

Через застосування нової формули теплові генерації, в тому числі генерації ДТЕК Ріната Ахметова і державне "Центренерго", стали продавати електроенергію дорожче.

Читайте також: Заплати Ахметову і друзям президента, або Формула з доходом на 24 мільярди.

Економічна правда