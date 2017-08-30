Солом'янський районний суд Києва зняв арешт із 13,1 мільйона доларів на рахунку латвійської компанії RV Trans, що пов'язана з відстороненим від посади виконуючого обов'язки голови правління ПАТ "Об'єднана гірничо-хімічна компанія" Русланом Журило.

Про це сказано в матеріалах суду, передають "Українські Новини".

Представник RV Trans просив суд зняти арешт із рахунку компанії, відкритого в Nordea Bank AB Latvian branch (Рига, Латвія).

Зі слів адвоката, 13,1 млн доларів були арештовані слідчим суддею у зв'язку з тим, що на рахунки компанії надходили кошти від транспортування продукції ОГХК.

Заявник вказує, що в рамках кримінального провадження Журило підозрюється в тому, що разом зі своїм заступником з комерційних питань Юрієм Перцевим розробив план із продажу продукції підприємства (ільменітовий, рутиловий, цирконієвий, дистен-саліманітовий концентрати) пов'язаним іноземним компаніям за заниженими цінами, з наступною реалізацією такої продукції кінцевим споживачам уже за ринковими цінами.

Для перевезень титанової сировини залізничним транспортом Корив і його заступник залучили ТОВ "Юнітранс Оператор".

Контроль і управління цим підприємством здійснювався через пов'язані з ними іноземні компанії RV Trans, Kumelite International Spedition (Латвія) і Steel Products Limited (Велика Британія).

На думку заявника, жодних доказів причетності RV Trans до кримінальної діяльності детективи Національного антикорупційного бюро (НАБУ) не надали, а тому арешт рахунку був необґрунтованим.

Суд задовольнив клопотання і зняв арешт із коштів.

Як відомо НАБУ 25 січня 2017 року затримало голову ПАТ "Об'єднана гірничо-хімічна компанія" Руслана Журило, який може бути причетний до завдання збитків компанії на суму понад 300 млн гривень.

28 січня йому обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 днів з альтернативою внесення застави в розмірі 100 млн грн.

9 березня Апеляційний суд Києва зменшив заставу затриманому керівнику ПАТ "Об’єднана гірничо-хімічна компанія" Руслану Журилу зі 100 млн грн до 12 млн грн.

24 березня Журило вийшов під заставу 12 мільйонів гривень.

ЗМІ повідомляли, що за ОГХК стоїть екс-нардеп Микола Мартиненко, а Журило був призначений на посаду за його протекцією. Сам Журило це спростовував.

У листопаді 2015 року нардеп Сергій Лещенко звинуватив ОГХК в невигідності продажу продукції австрійській компанії Bollwerk Finanzierungs- und Industriemanagement AG.

За його словами, директор і акціонер Bollwerk Вольфганг Айбергер є також керівником компанії Steuermann Investitions- und Handelsgesellschaft mbH, через яку Східний ГЗК закуповував урановий концентрат в Казахстані. Лещенко стверджує, що Bollwerk є "прокладкою" і пов'язана з Мартиненком.

Останній заперечував це, визнаючи лише, що знайомий з Журилом з 2006 або 2007 року, коли той був заступником директора Східного ГЗК.

Читайте також: Ядерне збагачення Миколи Мартиненка