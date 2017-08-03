Ціни можуть вирости значніше, ніж передбачалося - НБУ

У НБУ попереджають, що через відновлення споживчого попиту, ціни можуть вирости значніше, ніж передбачалося.

Про це повідомили в прес-службі регулятора.

Як зазначається, досить стрімке відновлення споживчого попиту, що може бути додатково простимульоване збільшенням бюджетних витрат та пенсійних виплат в другому півріччі, створює ризик посилення фундаментального тиску на ціни.

"Також, на тлі високих поточних показників зростання цін існує ризик зміни тренду покращення інфляційних очікувань, що спостерігався протягом останніх двох років", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, НБУ допускав, що річна інфляція виявиться вище прогнозу.

Раніше повідомлялося, що Національний банк зберіг облікову ставку на рівні 12,5%.