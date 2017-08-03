Ціни можуть вирости значніше, ніж передбачалося - НБУ
У НБУ попереджають, що через відновлення споживчого попиту, ціни можуть вирости значніше, ніж передбачалося.
Про це повідомили в прес-службі регулятора.
Як зазначається, досить стрімке відновлення споживчого попиту, що може бути додатково простимульоване збільшенням бюджетних витрат та пенсійних виплат в другому півріччі, створює ризик посилення фундаментального тиску на ціни.
"Також, на тлі високих поточних показників зростання цін існує ризик зміни тренду покращення інфляційних очікувань, що спостерігався протягом останніх двох років", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, НБУ допускав, що річна інфляція виявиться вище прогнозу.
Раніше повідомлялося, що Національний банк зберіг облікову ставку на рівні 12,5%.
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